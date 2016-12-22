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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 22 декабря 2016 г.
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Климкин заявил о подготовке введения виз с РФ. На границе с Украиной ФСБ пытается вербовать украинцев
время публикации: 12:30
последнее обновление: 12:56
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет о подготовке введения визового режима с Российской Федерацией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет о подготовке введения визового режима с Российской Федерацией. Об этом он сказал в эфире программы "Завтрак с 1+1".

ГПС предупреждает: на границе с Украиной ФСБ пытается вербовать украинцев

"Во-первых, конечно, должны двигаться в направлении того, чтобы контролировать, кто приезжает из России в Украину. Но реально давайте честно себе скажем: у нас война с Россией на сегодняшний день. Война, причем, классическая и гибридная. Но в то же время у нас есть несколько миллионов наших сограждан в России. И Россия знает, какие провокации совершать в случае, если мы будем в дальнейшем вводить визовый режим", - сказал Климкин.

"Сейчас это анализируем и затем выйдем с предложением и о том, как мы это будем делать, и о временных рамках", - заявил Климкин.

Министр отметил также, что визовый режим - это отношения между цивилизованными странами.

Отметим, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов считает, что Украина должна ввести визовый режим с Россией из соображений безопасности.

Напомним, после задержания и ареста в России украинского журналиста Романа Сущенко спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не исключает рассмотрения вопроса о введении Украиной визового режима с РФ и расширения санкций.

Украинский парламент должен был рассмотреть эту меру 6 октября, но фракции "Блока Петра Порошенко" и "Оппоблока" выступили против.

Ранее Министерство иностранных дел заявляло, что не будет поддерживать введение визового режима с Россией, пока не будут определены последствия такого решения. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Я никогда не выступал против. И вопрос не в том, визовый режим или безвизовый. Нам, возможно, понадобятся еще более жесткие меры, чем визовый режим. Вопрос в том, что это нам даст, как мы это сделаем и как это будет влиять на граждан: на наших граждан в оккупированном Крыму, на наших граждан в России", - отметил Климкин.

ГПС предупреждает: на границе с Украиной ФСБ пытается вербовать украинцев

Помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян предостерегает украинцев от поездок в Россию и заявляет, что РФ давит на граждан Украины, а некоторых склоняют к сотрудничеству. Об этом он написал на своей странице Facebook.

"Госпогранслужба Украины в очередной раз рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в РФ без лишней необходимости", - отметил он.

"Известно, что спецслужбы РФ ведут учет граждан Украины, которые постоянно ездят в РФ с помощью пограничной базы "Каскад-Поток". В зоне риска: лица, которые постоянно пересекают украинско-российскую границу по частным делам, - имеют родственников в приграничных районах РФ, - владеют автомобилем российской регистрации", - сообщил он.

Слободян рассказал, что при срабатывании базы "Каскад-Поток", российские пограничники изымают у гражданина Украины паспорт и докладывают старшему смены или инициатору постановки на контроль. Личность и транспортное средство выводят из общего потока для ожидания прибытия инициатора.

"В ходе опроса спецслужбы запугивают украинских граждан и угрожают запретить въезд на территорию РФ. Иногда встречаются случаи вымогательства денежных средств. В основном задаются вопросы о личном участии в АТО или участии близких родственников, общественно-политической обстановке в Украине и сотрудничестве со структурами Службы безопасности Украины", - рассказал он.

"Также представители российских спецслужб отбирают и проверяют содержание и контакты мобильного телефона", - добавил он.

"В ходе бесед с гражданами Украины, которые задерживались на территории РФ, стало известно о неоднократных попытках сотрудников ФСБ РФ склонить их к конфиденциальному сотрудничеству или заставить признаться в разведывательной деятельности в пользу Украины. Многие из них рассказывали о применении против них физической силы, в том числе для того, чтобы последние признались в преступлениях, которых они не совершали (например, кража)", - добавил Слободян.

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