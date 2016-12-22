Обнародованные СБУ планы Кремля являются лишь верхушкой айсберга, заявил Грицак

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что глобальные планы Кремля - дестабилизация ситуации не только в Украине, а также в Беларуси, Молдове, Польше, Словакии, но и в так называемой "старой Европе".

"Мы решили сработать на опережение и публично озвучить намерения врага о попытке дестабилизировать ситуацию посредством искусственных акций протеста в столице под всеми возможными лозунгами. Обнародованные планы - только верхушка айсберга. Глобальные планы Кремля гораздо шире - дестабилизация ситуации не только в нашей стране, но в Беларуси, Молдове, Польше, Словакии, (но) и в так называемой "старой Европе", - сказал Грицак, передает "Укринформ".

По словам главы СБУ, главное ныне - осознавать, что Кремль не изменил конечной цели своей стратегии в отношении нашей страны – уничтожение украинской государственности.

"Сегодня я могу утверждать, что первый этап марионетки российских спецслужб успешно провалили - конечно, с нашей помощью и других правоохранительных органов", - подчеркнул Грицак.

Он заявил, что подрывная работа против нашей страны имеет несколько направлений и Служба знает о них и контролирует ситуацию.

По словам главы СБУ, прослеживается четкая стратегия действий российских спецслужб, которая реализуется, в частности, на двух уровнях - первый касается регионов Украины. "По замыслу российских кураторов, под лозунгами децентрализации одновременно на многих сессиях областных советов должны были прозвучать требования по внедрению "договорных отношений" между Кабинетом министров Украины и местными советами. В случае успеха этой стратегии регионы превратятся в этакие "удельные княжества", - подчеркнул Грицак.

Глава СБУ также сообщил, что второй уровень этой стратегии - создание отдельных псевдотерриториальных общин на уровне отдельных сел и городов, пытающихся незаконно взять на себя функции государства.

"Вся эта деятельность документируется нами в рамках десятков уголовных производств, и мы четко видим "российские уши" за организаторами этих "самоуправленческих инициатив". Мы активно и результативно задействуем все правовые формы противодействия планам РФ", - рассказал Грицак.

Напомним, 23 октября группа украинских хакеров "КиберХунта" заявила, что взломала электронную почту помощника президента РФ Владислава Суркова и обнародовала копии обнаруженных документов, в которых излагаются меры по дестабилизации политической жизни в Украине, следствием чего должны стать досрочные парламентские и президентские выборы.

В частности, на сайте "КиберХунты" были обнародованы документы, содержащие планы оперативных мероприятий по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине ("Тарифный майдан", "Третий майдан" "За тепло и хлеб") с привлечением оппозиции (в частности, упоминаются партии "Батькивщина", "Оппоблок", Радикальная партия Ляшко и "американское лобби" среди известных журналистов и антикоррупционеров), дискредитации президента Украины Петра Порошенко и его окружения, планы по продвижению "федерального статуса" Закарпатской области Украины, а также по использованию Венгрии и Румынии для решения задач Кремля в отношении Украины.

Обнародованные документы соответствуют документам, которые Служба безопасности Украины изымала у организаторов пророссийского сепаратистского движения на Закарпатье, сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

"Пока что я могу официально заявить, что большинство из тех документов нами фактически подтверждены - их аутентичность, их соответствие документам, которые нами изымались у лиц, которые непосредственно связаны с российскими спецслужбами и фактически завербованы и работают на российские спецслужбы", - отмечал Ткачук.

3 ноября хакеры обнародовали очередную порцию переписки помощника Путина по "украинскому вопросу". Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в тот же день сообщил, что переписка Суркова, которая была выложена хакерами-патриотами "КиберХунта", является аутентичной и это подтверждено экспертизами МВД, СБУ, а также рядом очень профессиональных авторитетных международных организаций.

Глава СБУ Василий Грицак подтвердил существование писем, свидетельствующих о принимаемых Российской Федерацией мерах по дестабилизации политической жизни в Украине.

План российского президента Владимира Путина и его соратников по дестабилизации в Украине, назначенный на 15-17 ноября, с треском провалился. Об этом сообщил советник министра МВД Зорян Шкиряк. В то же время, по его словам, угрозы сохраняются.

"Впереди третья годовщина Майдана Достоинства. По оперативной информации, российские спецслужбы и их внутренние сателлиты не оставляют намерений и попыток устроить провокации в период 20-22 ноября. Подразделения Национальной полиции и Нацгвардии будут находиться в состоянии повышенной готовности до 24-25 ноября. Уровень террористической угрозы остается повышенным. Превентивные контртеррористические меры Нацполиции и СБУ продолжаются", - написал Шкиряк.

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