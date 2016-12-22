ГФС с размахом отгуляла новогодний корпоратив на ВДНХ, – журналист

Государственная фискальная служба шикарно провела корпоративную вечеринку в отдельном павильоне на киевском ВДНХ. Об этом пишет журналист программы "Слідство. Інфо" Дмитрий Гнап в Facebook.
"Государственная фискальная служба с размахом зафигачила корпоратив. Сняли целый павильон на ВДНХ. Жратва была от "Мировой карты", – написал он.
"Развлечения: шоу "Вартові мрій", выступления поп-звезд. Гуляли порядка 1 тысячи работников ГФС. Еще раз: одна тысяча гостей. Прикиньте так себе расходы", – добавил Гнап.
По данным журналиста, открывал праздник лично глава ГФС Роман Насиров.
"Все в лучших традициях Клименко", – считает Гнап, анонсируя развитие этой темы.
Ранее сообщалось, что на сайте Верховной Рады обнародован проект постановления о признании работы главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и его первого заместителя Сергея Билана неудовлетворительной и освобождении их от занимаемых должностей.
|
Cсылки по теме:
В Раде обнародовали проект постановления об увольнении Насирова и Билана
// NEWSru.ua // Украина // 17 декабря 2016 г.
Украинцы думают, как угодить Огненной Обезьяне – рейтинг запросов в Сети
// NEWSru.ua // Украина // 31 декабря 2015 г.
Украинцы вместо новогодних корпоративов заказывают Снегурочек детям Донбасса и отдают деньги в АТО
// NEWSru.ua // Украина // 5 декабря 2014 г.
Опрос: каждый второй работающий украинец не пойдёт на новогодний корпоратив
// NEWSru.ua // Украина // 19 декабря 2013 г.
Бригинец демонстративно ушёл с корпоратива "Батькивщины", услышав русский язык
// NEWSru.ua // Украина // 27 декабря 2012 г.