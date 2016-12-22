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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 22 декабря 2016 г.
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ГФС с размахом отгуляла новогодний корпоратив на ВДНХ, – журналист
время публикации: 09:46
последнее обновление: 11:17
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Государственная фискальная служба шикарно провела корпоративную вечеринку в отдельном павильоне на киевском ВДНХ
"Развлечения: шоу "Вартові мрій", выступления поп-звезд. Гуляли порядка 1 тысячи работников ГФС. Еще раз: одна тысяча гостей. Прикиньте так себе расходы", – добавил Гнап
"Все в лучших традициях Клименко", – считает Гнап, анонсируя развитие этой темы

Государственная фискальная служба шикарно провела корпоративную вечеринку в отдельном павильоне на киевском ВДНХ. Об этом пишет журналист программы "Слідство. Інфо" Дмитрий Гнап в Facebook.

"Государственная фискальная служба с размахом зафигачила корпоратив. Сняли целый павильон на ВДНХ. Жратва была от "Мировой карты", – написал он.

"Развлечения: шоу "Вартові мрій", выступления поп-звезд. Гуляли порядка 1 тысячи работников ГФС. Еще раз: одна тысяча гостей. Прикиньте так себе расходы", – добавил Гнап.

По данным журналиста, открывал праздник лично глава ГФС Роман Насиров.

"Все в лучших традициях Клименко", – считает Гнап, анонсируя развитие этой темы.

Ранее сообщалось, что на сайте Верховной Рады обнародован проект постановления о признании работы главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и его первого заместителя Сергея Билана неудовлетворительной и освобождении их от занимаемых должностей.

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Cсылки по теме:

В Раде обнародовали проект постановления об увольнении Насирова и Билана
// NEWSru.ua // Украина // 17 декабря 2016 г.

Украинцы думают, как угодить Огненной Обезьяне – рейтинг запросов в Сети
// NEWSru.ua // Украина // 31 декабря 2015 г.

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// NEWSru.ua // Украина // 5 декабря 2014 г.

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// NEWSru.ua // Украина // 19 декабря 2013 г.

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// NEWSru.ua // Украина // 27 декабря 2012 г.


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Четверг, 22 декабря 2016 г.  

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