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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 22 декабря 2016 г.
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Правозащитник: после отказа сотрудничать с ФБС крымского татарина пытали током
время публикации: 14:53
последнее обновление: 15:35
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Крымского татарина пытали электрическим током после того, как он отказался сотрудничать с ФСБ.

Об этом заявил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров в эфире телеканала "112 Украина".

"У нас уже есть прецедент, когда были применены пытки к Инвиру Крошу, ему 24 года, двое детей, женат. К нему были применены пытки 16 декабря, когда его обманным путем ввели в здание РОВД, потом с ним работали сотрудники ФСБ, предлагали, чтобы он с ними сотрудничал. Предлагали подписать бумагу, он отказывался. Кончилось тем, что глубокой ночью его пытали электрическим током", - сообщил Джеппаров.

Правозащитник также отметил, что в Крыму продолжаются обыски в домах крымских татар. В частности, с 30 ноября по 21 декабря прошли семь обысков.

"Три обыска 30 ноября, обыск 2 ноября, обыски последующие три дня у еще троих – это в Симферополе. В течение 10 дней - семь обысков. Два приговора суда, одному - один год условно, другому - два года условно. Потом готовят людей... Четверо в СИЗО по ст. 205, в Севастополе они были арестованы, сейчас готовят их переводить в Ростов, где попадают под юрисдикцию военного суда", - сказал он.

Кроме того, комментируя исчезновение Руслана Ганиева и Арлена Терехова, Джеппаров сказал, что это похоже на похищение.

"Думаем, что это все-таки мало похоже на пропажу. Это, скорее всего, мы так предполагаем, их похитили. Часа два назад я говорил с женой Руслана и с близким другом Арлена. Этих людей так и нет", - отметил правозащитник.

Напомним, в ноябре директор организации "Международное партнерство по правам человека" (Брюссель) Бриджит Дюфур презентовала отчет "Международные преступления в Крыму: оценка двух с половиной лет российской оккупации", в котором, в частности, задокументировано 7 убийств, 15 насильственных случаев, 90 случаев незаконного содержания под стражей и 39 случаев пыток, совершенных на территории оккупированного Россией полуострова.

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