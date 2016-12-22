В Крыму оккупационный суд отказался отпустить Чийгоза из-под ареста

"Верховный суд" оккупированного россиянами украинского Крыма оставил под арестом заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза до 8 апреля 2017 года. Об этом сообщает официальный сайт правозащитной организации "Центр информации по правам человека".

Верховный суд оккупированного Крыма отклонил жалобу адвоката Николая Полозова на решение суда о продлении ареста Чийгозу до 8 апреля следующего года.

При это Чийгоз о заседании узнал только накануне вечером. Однако он не стал настаивать на переносе даты заседания.

По словам адвоката Александра Лисового, обстоятельства с момента ареста сильно изменились - в суде было допрошено около 200 человек, из которых только 3 или 4 указали, что видели Чийгоза, но ни один из них не свидетельствовал о противоправных действиях с его стороны.

Сам Чийгоз заявил, что он является политическим заключенным, а его арест продиктован исключительно желанием запугать крымскотатарский народ и не обоснован нормами Уголовно-процессуального кодекса РФ.

"На моем процессе доказывается, что судебной системы в России не существует, а есть только указания", - отметил в своем выступлении Чийгоз.

Несмотря на приведенные доказательства, председатель коллегии Караваев объявил решение, в котором оставил жалобу без удовлетворения, а следовательно, Чийгоз будет находиться под стражей до 8 апреля 2017 года.

Справка

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины э происходивших перед зданием Верховного Совета Автономной республики Крым 26 февраля 2014 года, накануне российской оккупации полуострова.

20 июля 2016 года оккупационный "Киевский райсуд Симферополя" разделил "дело 26 февраля". Теперь Чийгоза судят отдельно от других обвиняемых - Али Асанова и Мустафы Дегерменджи. Им также грозит тюрьма за организацию митинга 26 февраля.

Чийгозу, как главному обвиняемому, могут присудить 10 лет лишения свободы. Вину в этом деле оккупационные власти полуострова возлагает исключительно на крымских татар. Потерпевшими же названы "титушки" из "Крымской самообороны".

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