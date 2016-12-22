Российские хакеры с помощью мобилок украинских бойцов могут следить за артиллерией в зоне АТО

Народный депутат Украины Ирина Фриз заявила о необходимости убрать мобильные телефоны с передовой, а обеспечить военных современными военными средствами связи по стандартам НАТО. Об этом она написала у себя в Facebook.

Спецслужбы РФ избрали Украину полигоном для хакерских экспериментов - Грицак



"Оснащение передовых подразделений современными военными средствами связи по стандартам НАТО должно стать приоритетом. При этом в процессе оснащения ими передовых подразделений мы должны убрать с линии фронта мобильные телефоны", - заявила Фриз.

Она напомнила, что в прошлом году депутаты добились введения закона, ограничивавшего использование мобильных в Вооруженных силах Украины. Впрочем, из-за дефицита современных средств связи, особенно у медиков, его окончательный вариант стал очень либеральным.

Фриз отмечает, что в новом отчете компании по кибербезопасности CrowdStrike, опубликованном в четверг, по информации Reuters, отмечается, что хакерская группа, связанная с российским правительством и громкими кибератаками против демократов во время президентских выборов в США, вероятно, использовала опасные программы на устройствах Android для отслеживания украинской артиллерии и ее целей с конца 2014 до 2016 года.

В CrowdStrike утверждают, что опасная программа была в состоянии установить связь и некоторые географические данные из-за заражения устройств, которые могли бы, вероятно, быть использованы для нанесения удара по артиллерии в поддержку российско-террористических войск.

"Поскольку по некоторым оценкам, свыше 50% точного поражения обеспечивается именно радиотехнической разведкой по излучениям мобильных телефонов, а соответствующая практика внедряется на доктринальном и тактическом уровне российской Михайловской артиллерийской академией. Именно ее специалисты разрабатывают новые методы ведения огня для российско-террористических войск на Донбассе", - сообщила народный депутат.

Спецслужбы РФ избрали Украину полигоном для хакерских экспериментов - Грицак



Хакерские атаки на государственные учреждения Украины преимущественно осуществляются при участии спецслужб РФ. Об этом в интервью "Укринформу" сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Большое количество хакерских атак осуществляется при участии спецслужб РФ. Скажу даже больше - Украина избрана полигоном для таких экспериментов. Хакерам обещано "закрывать глаза" на все их действия, если они будут пытаться сломать серверы какого-либо украинского государственного учреждения и получить информацию. Здесь снова-таки полная правовая безнаказанность, ведь Россия официально отвергает обвинения и игнорирует иски. По нашей информации, одна из вирусных программ, а именно "Black Energy", что была апробирована в Украине, затем использовалась российскими спецслужбами в странах Запада", - сообщил глава СБУ.

По его словам, киберпреступность - вызов для силовых ведомств не только Украины, но и всего мира. Именно поэтому на ее предотвращение должны быть направлены действия не только СБУ, но и всех ведомств, в компетенцию которых непосредственно входит защита госучреждений от кибератак.

Грицак сообщил, что Украине в этом вопросе помогают, в частности, американские коллеги.

"В ближайшее время на средства Трастового фонда НАТО в СБУ будет создана специальная лаборатория, которая значительно расширит наши возможности в противодействии киберугрозам", - сказал Грицак.

Напомним, недавно российские хакеры "положили" сайты "Укрзализныци", Минфина, Мининфраструктуры, Госказначейства, Госавиаслужбы, Пенсионного фонда, а перед этим - выключали электроэнергию в Ивано-Франковской области.

Cсылки по теме: