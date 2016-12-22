Большинство украинцев не хотят возвращения СССР - опрос

Почти две трети (65%) опрошенных социологической службой Центра Разумкова, отвечая на вопрос "Хотите ли Вы восстановления Советского Союза?", отметили, что не хотят восстановления Советского Союза. Еще 13% ответили, что хотят, а еще 22% заявили: "да, но я понимаю, что в современных условиях это нереально".

Те, кто не хочет восстановления Советского Союза, составляют большинство опрошенных во всех регионах (от 51% в восточном регионе до 87% - в западном).

Если среди этнических украинцев ответили, что не хотят восстановления Советского Союза, 69%, то среди этнических русских - только 39%. Если среди респондентов в возрасте до 29 лет не хотят восстановления Советского Союза 83%, то среди тех, кому 60 лет и больше - лишь 44%.

Чем выше образовательный уровень респондентов, тем чаще они отвечают, что не хотят восстановления Советского Союза - от 55% среди тех, кто имеет незаконченное среднее образование, до 71% среди тех, кто имеет высшее образование.

Те, кто стремится к восстановлению Советского Союза, чаще всего обосновывают свое стремление тем, что во времена СССР существовала уверенность в завтрашнем дне (70%), высоким уровнем социальных гарантий в советское время (64%), существованием в те времена возможности бесплатного получения высшего образования (58%), отсутствием безработицы (55%), достаточным материальным уровнем жизни (53%), а также тем, что в советское время чувствовали гордость за великую державу в планетарном масштабе (50%) и имели стабильность и отсутствием вооруженных конфликтов в государстве (46%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 18 по 23 ноября 2016 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Ранее сообщалось, что примерно 46% украинцев хотят вступления Украины в ЕС, тогда как 30% настроены как против ЕС, так и против Таможенного союза и считают, что Украина должна идти независимым путем.

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