Рада приняла закон об амнистии в 2016 году с предложениями президента

Верховная Рада Украины приняла закон "Об амнистии в 2016 году" с предложениями президента Украины Петра Порошенко (№4255).

После многих попыток закон был принят 226 голосами депутатов из 308 зарегистрированных в сессионном зале (при необходимом минимуме в 226).

Как отметил представитель президента Артур Герасимов, закон не может быть подписан президентом, учитывая, в частности, что терминология закона об определении круга лиц, к которым применяется амнистия, требует приведения в соответствие с законом о применении амнистии и Уголовного кодекса.

В частности, закон в подавляющем большинстве случаев оперирует понятием "лицо, осужденное за преступление", "осужденный". Таким рбразом необоснованно исключается возможность применения амнистии к лицам, уголовное дело в отношении которых рассмотрено судом, но приговоры по которым не вступили в законную силу.

Кроме того, статьей 2 закона предусмотрено освобождение от отбывания наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, такой категории лиц, как обвиняемые. "Не может быть речи об освобождении от отбывания наказания лица, которое судом еще не признано виновным в совершении того или иного преступления", - сказал депутат.

Президент предлагает привести закон в соответствие с законом Украины "О применении амнистии в Украине", предусмотрев невозможность применения амнистии к любым другим лицам, указанным в статье 4 закона, которой определены общие случаи, когда амнистия не применяется, а также другим лицам, указанным в статье 9 закона, поступившего на подпись.

Согласно тексту закона с предложениями президента, предполагается освободить от отбывания наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лиц, уголовные дела в отношении которых рассмотрены судами, но приговоры по ним не вступили в законную силу, а также лиц, признанных виновными в совершении преступления, не являющегося особо тяжким преступлением против жизни и здоровья человека и не является деянием, предусмотренным частями второй, третьей и четвертой статьи 408, статьей 410, частями второй, третьей и четвертой статьи 411 Уголовного кодекса Украины, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, получили статус участника боевых действий (кроме лиц, указанных в части четвертой статьи 86 Уголовного кодекса Украины, статьи 4 закона Украины "О применении амнистии в Украине" и статьей 9 этого закона).

Кроме того, предполагается освободить от отбывания наказания в виде содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих: осужденных за преступления небольшой и средней тяжести; осужденных впервые за тяжкие преступления, если они на день вступления в силу этим законом отбыли не меньше половины назначенного срока основного наказания.

Кроме того, законом предусматривается освобождение от отбывания наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лиц, признанных виновными в совершении умышленного преступления, не является тяжким или особо тяжким; лиц, признанных виновными в совершении неосторожного преступления, не является особо тяжким, а также лиц, уголовные дела в отношении которых по указанным преступлениям рассмотрены судами, но приговоры по ним не вступили в законную силу, в частности, на момент совершения преступления были несовершеннолетними; женщин, беременных на день вступления в силу данного закона; лиц, которые на день вступления в силу данного закона достигли пенсионного возраста; инвалидов войны, участников ликвидации аварии на ЧАЭС.

Амнистия не применяется, в частности, к лицам, которые после вынесения приговора, но до полного отбытия наказания вновь совершили умышленное преступление; осужденных за преступление или преступления, повлекшие гибель двух и более лиц; осужденных за преступления против основ национальной безопасности Украины, умышленное убийство, пытки, захват заложников, торговлю людьми, теракт или финансирование терроризма.

Вопрос о применении амнистии суд решает по инициативе лица, поддерживает публичное обвинение в суде осуществляет надзор за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам, а также при применении других мер принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы граждан; по инициативе органа или учреждения исполнения наказаний, а также по инициативе обвиняемого (подсудимого) или осужденного, их защитников или законных представителей.

Действие этого закона распространяется на лиц, совершивших преступления до дня вступления в силу включительно, и не распространяется на лиц, совершивших продолжающиеся или продолжающиеся преступления, если они закончены, прекращены или прерваны после вступления в силу данного закона.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и подлежит исполнению в течение трех месяцев.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что боевики требуют освобождения более 1000 человек.

"Около 200 человек из этого списка вообще невозможно установить. Также там есть повторения фамилий, некоторые фамилии повторяются по несколько раз. Там есть более 100 людей, которые совершили тяжкие преступления – убийства, массовые убийства, убийства по несколько человек, и они не могут попасть под одну амнистию, под одно помилование", - подчеркнула Геращенко.

По ее словам, в списке боевиков есть "десятки людей, которые не имеют вообще никакого отношения к Минскому процессу – карманники, угонщики машин, дружки боевиков". При этом, по ее словам, украинская сторона готова передать 228 человек, чтобы освободить 58 человек.

В свою очередь представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов призвал украинские власти и лично президента Петра Порошенко провести до Рождества широкую амнистию боевиков на Донбассе.

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