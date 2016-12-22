Продлён домашний арест Александровской, а "Топаз" остался в СИЗО ещё на два месяца

В Харькове суд продлил домашний арест экс-нардепу от Коммунистической партии Украины Алле Александровской, которую подозревают в посягательстве и территориальную целостность Украины. Как сообщил ее адвокат Александр Шадрин, соответствующее решение суд принял 21 декабря, передает передає УНИАН.

Суд продлил на два месяца арест харкьковского "титушки" по прозвищу "Топаз"



"Продлили меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Изменили только время домашнего ареста", - сказал адвокат, не уточнив, в какие часы теперь действует домашний арест его подзащитной.

Как сообщалось, экс-нардепа ныне запрещенной Коммунистической партии Украины Александровскую заподозрили в сепаратизме в конце июня 2016 года.

По материалам СБУ, бывший народный депутат вместе со своим сыном Александром пыталась подкупить руководство и депутатов местных советов Харьковской области для принятия на сессиях обращений к парламенту и президенту относительно изменений в Конституцию по вопросам федерализации. За обращение, в частности одного из горсоветов Харьковской области, коммунисты предлагали 9 тысяч долларов (в то же время, по сведениям СБУ, российские спецслужбы выделила на подкуп депутатов в несколько раз большую сумму, но коммунисты присвоили значительную часть денег).

Коммунистке инкриминируют часть 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и часть 3 статьи 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины.

13 октября Апелляционный суд Харьковской области освободил Александровскую из-под стражи и назначил ей круглосуточный домашний арест.

20 октября данная мера пресечения была продлена Киевским райсудом Харькова до 23 декабря.

Суд продлил на два месяца арест харкьковского "титушки" по прозвищу "Топаз"



В Харькове суд на два месяца продлил меру пресечения в виде содержания под стражей активисту "Антимайдана" Игнату Кромскому, известному под прозвищем "Топаз", принимавшему участие в захвате здания облгосадминистрации и массовых беспорядках в 2014 году.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение сегодня, 22 декабря, принял Киевский райсуд Харькова.

По информации прокуратуры, следующее заседание назначено на 27 января.

Начало заседания в 14:00.

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