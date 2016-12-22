Рада утвердила памятные даты и юбилеи, которые будут отмечаться на государственном уровне в 2017 году

Верховная Рада Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2017 году (№5519).
За это решение в четверг 22 декабря проголосовали 234 народных депутата из 330, зарегистрированных в сессионном зале.
Среди перечня известных событий в Украине будут отмечаться, в частности, 150 лет со времени основания Национального академического театра оперы и балета имени Тараса Шевченко в Киеве (1867 г.); 100 лет со времени начала Украинской революции и создания Украинской Центральной Рады (17.03.1917) 100 лет со времени проведения первого Курултая крымскотатарского народа (09.12.1917).
Кроме того, будут отмечаться 50 лет со времени основания Всемирного конгресса украинцев (1967 г.) и 25 лет со времени передачи последним президентом Украинской Народной Республики в изгнании Николаем Плавьюком клейнодов Украинской Народной Республики и грамоты о правопреемстве первому президенту Украины Леониду Кравчуку (22.08.1992).
Также планируется празднование: 25 февраля – 130 лет со дня рождения режиссера, актера, драматурга, публициста, переводчика Леся Курбаса (1887-1937); 30 июня - 110 лет со дня рождения политического и военного деятеля, главнокомандующего УПА Романа Шухевича (1907-1950).
Среди прочего, будут отмечаться такие дни памяти: 70 лет со времени проведения польскими властями акции "Висла" - принудительных депортаций украинцев с украинских этнических земель Лемковщины, Надсяння, Холмщины и Подляшья (28.04-12.08.1947, День памяти – 28.04.2017) и 70 лет со дня проведения советскими карательно-репрессивными органами операции "Запад" - массовой депортации населения Западной Украины в Сибирь (21.10.1947).
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