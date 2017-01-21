Порошенко в Давосе говорил об освобождении заложников - Геращенко

Президент Петр Порошенко поднимал вопрос освобождения заложников как приоритетный на встречах в Давосе. Об этом сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко на своей странице в Facebook в субботу.

По ее словам, нет такой международной встречи, где бы президент не поднимал вопрос заложников - и тех, кто в РФ, и тех, кто на оккупированных территориях.

"И на давосских встречах также поднимался вопрос освобождения заложников как приоритетный - и во время диалога президента с новоизбранным Генсеком ООН, и с президентом МККК, и с другими мировыми лидерами", - написала Геращенко.

Она также сообщила, что политзаключенные, содержащихся в РФ, получили письма со словами поддержки от президента.

Кроме того, Геращенко отметила, что украинская делегация в ПАСЕ 24 января будет говорить о журналистах Романе Сущенко и Николае Семене и о режиссере Олеге Сенцове во время рассмотрения вопроса о свободе слова в Европе и нападках на журналистов.

"И, конечно, мы будем поднимать вопрос заложников на оккупированных территориях - наших военных и гражданских, и пленников Кремля, в т. ч. крымских татар, во время свободных дебатов и обсуждения мониторингового доклада по ситуации в Украине", - добавила Геращенко.

"В прошлом году благодаря усилиям президента, дипломатов, минской группы нам удалось вытянуть трех пленников Кремля и около 20 заложников с оккупированных территорий", - отметила она.

Ранее Геращенко предложила вести переговоры по освобождению украинских пленных с РФ, а не с боевиками.

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