Порошенко в Давосе говорил об освобождении заложников - Геращенко

Президент Петр Порошенко поднимал вопрос освобождения заложников как приоритетный на встречах в Давосе. Об этом сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко на своей странице в Facebook в субботу.
По ее словам, нет такой международной встречи, где бы президент не поднимал вопрос заложников - и тех, кто в РФ, и тех, кто на оккупированных территориях.
"И на давосских встречах также поднимался вопрос освобождения заложников как приоритетный - и во время диалога президента с новоизбранным Генсеком ООН, и с президентом МККК, и с другими мировыми лидерами", - написала Геращенко.
Она также сообщила, что политзаключенные, содержащихся в РФ, получили письма со словами поддержки от президента.
Кроме того, Геращенко отметила, что украинская делегация в ПАСЕ 24 января будет говорить о журналистах Романе Сущенко и Николае Семене и о режиссере Олеге Сенцове во время рассмотрения вопроса о свободе слова в Европе и нападках на журналистов.
"И, конечно, мы будем поднимать вопрос заложников на оккупированных территориях - наших военных и гражданских, и пленников Кремля, в т. ч. крымских татар, во время свободных дебатов и обсуждения мониторингового доклада по ситуации в Украине", - добавила Геращенко.
"В прошлом году благодаря усилиям президента, дипломатов, минской группы нам удалось вытянуть трех пленников Кремля и около 20 заложников с оккупированных территорий", - отметила она.
Ранее Геращенко предложила вести переговоры по освобождению украинских пленных с РФ, а не с боевиками.
|
Cсылки по теме:
Скайп-конференцию по вопросам освобождения пленных перенесли - Олифер
// NEWSru.ua // Украина // 17 января 2017 г.
Процесс освобождения заложников попробуют разблокировать по скайпу, рассказала Геращенко
// NEWSru.ua // Украина // 16 января 2017 г.
"ДНРовцы", несмотря на обещание, не отпускают из плена подростков, - Геращенко
// NEWSru.ua // Украина // 13 января 2017 г.
Офис Лутковской: своими списками Савченко нарушила закон "О борьбе с терроризмом"
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.
"ДНРовцы" приговорили украинца к 11 годам тюрьмы за "шпионаж"
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.
ОРДО заявили об изменении в формуле обмена пленными
// NEWSru.ua // Украина // 5 января 2017 г.
Геращенко предлагает вести переговоры по освобождению украинских пленных с РФ, а не с боевиками
// NEWSru.ua // Украина // 31 декабря 2016 г.