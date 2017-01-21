Посол Украины в США пообщался с президентом Трампом "в позитивном ключе"

Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый после торжественных мероприятий инаугурации Дональда Трампа сообщил, что воспользовался возможностью поговорить с новым президентом об отношениях с Украиной, и разговор состоялся в позитивном ключе.

Визит Порошенко в США планируется во второй половине февраля - Чалый

Чалый рассказал о трех главных блоках вопросов в отношениях Украины с США



Об этом дипломат рассказал украинским журналистам в пятницу, 20 января, передает "Укринформ".

"Я воспользовался возможностью кратко поговорить с избранным президентом для того, чтобы вопрос Украины не остался вне его внимания", - отметил Чалый.

Он уточнил, что разговор состоялся два дня назад, во время прединаугурационных мероприятий.

"Я не могу рассказать о сути этого разговора, но могу сказать, что до этого произошло очень позитивное общение президента Украины и новоизбранного президента Трампа. Мой разговор были в развитие этого диалога", - прокомментировал дипломат.

Он также отметил, что ключевая задача для Украины сейчас – это обеспечение прямого контакта на высшем уровне.

"Не просто это сейчас сделать, но я считаю нашей задачей иметь такой диалог", - сказал посол.

В этой связи он сообщил, что посольство уже передало подготовленный Украиной перечень вопросов, "по которым мы хотели бы развивать сотрудничество в сферах наших общих интересов, в том числе из того, что мы можем предложить Соединенным Штатам".

Кроме того, Чалый отметил, что на инаугурационных мероприятиях он имел возможность говорить со многими ключевыми фигурами из новой администрации Белого дома.

"Новая команда, которая приходит, динамична, энергична, она жаждет новых достижений. Поэтому мы должны предложить видение, а не только говорить о контактах", - подчеркнул он.

Дипломат констатировал, что Посольство Украины в США уже длительное время работает с переходной командой Дональда Трампа. Кроме того, Украина сохраняет двухпартийную поддержку в обеих палатах Конгресса США. По его словам, важно сохранить поддержку Соединенных Штатов, их понимание важности Украины для европейской безопасности и для национальных интересов Америки в будущем.

"Сегодня президент Дональд Трамп говорил об интересах Америки прежде всего. Я могу сказать как посол Украины, для нас – интересы Украины в первую очередь. Но в том, как найти сочетание, чтобы мы продолжали такое продуктивное сотрудничество, какое было у нас раньше, я уверен, у нас будут новые возможности", - подытожил Валерий Чалый.

Визит Порошенко в США планируется во второй половине февраля - Чалый



Визит президента Украины Петра Порошенко в США планируется во второй половине февраля, прежде всего для участия в программе председательства Украины в Совете Безопасности ООН, сообщил Чалый.

"Визит в США президента Украины планируется в феврале месяце. Украина будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, и очевидно, в этот период может произойти участие президента, потому что этот формат как раз предполагает такое участие", - проинформировал дипломат.

Он отметил, что параллельно прорабатывается возможность встречи Порошенко и Трампа.

"Каким образом все получится, во время нынешнего визита или позже – еще вопрос не решен, но, я думаю, что это было бы естественно, поскольку мы имеем вопросы, которые нужно обсудить в ближайшее время", - отметил посол.

На просьбу уточнить подробнее о подготовке визита президента, Чалый отметил: "Моя задача как посла – выполнять планы, которые выстраивает политическое руководство".

Вместе с тем, он отметил, что визит планируется на "двадцатые числа" февраля месяца.

Чалый рассказал о трех главных блоках вопросов в отношениях Украины с США



Украина в отношениях с США рассматривает "три главных блока вопросов, которые не менялись в зависимости от администрации".

Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

Первый блок, по его словам, это сфера безопасности, которая включает противодействие агрессии России и попыткам оккупации Крыма. Второй касается вопросов развития реформ в Украине, в том числе обеспечение макроэкономической стабильности. Третий блок связан с институциональными механизмами.

"У нас есть Комиссия стратегического партнерства, но, к сожалению, она уже не собиралась много лет. Мы сотрудничаем по разным направлениям, и было бы логично в этом году провести заседание этой комиссии", - отметил он.

Посол констатировал, что на сегодня между Украиной и США есть положительные наработки в космической отрасли, в сфере обороны.

"Сейчас надо больше работать с новой администрацией в вопросах инвестиций, реформ, торговли. Я думаю, что прагматическая ориентированность новой команды позволяет нам по-новому показать возможности Украины", - отметил посол.

Напомним, Дональд Трамп, который победил на президентских выборах в ноябре 2016 года, в пятницу, 20 января, сложил торжественную присягу и получил официальные полномочия 45 президента Соединенных Штатов.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с официальным вступлением в должность президента США Дональда Трампа.

Сразу после инаугурации Трампа 20 января на сайте Белого дома появилось распоряжение о выходе страны из Транстихоокеанского партнерства.

Десятки тысяч людей вышли на улицы Вашингтона в день инаугурации 45 президента США, которые выступают против инициатив, озвученных представителями администрации Дональда Трампа, сворачивают социальные программы и имеют признаки расизма. Протестующие разместили свои пикеты, в основном, вблизи специальных пропускных пунктов, обращая внимание гостей церемонии.

Cсылки по теме: