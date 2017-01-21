В Украине и мире проходят акции против российской агрессии "Стоп Путин! Стоп война!"

В Киеве на Майдане Незалежности прошла акция "Стоп Путин! Стоп война!". Об этом сообщает МИД Украины в Twitter, Всемирное движение патриотов Украины и организаторы акции в Facebook.

Как сообщает УНИАН, в Киеве в акции "Стоп Путин! Стоп война!" на Майдане Незалежности приняли участие около 100 человек. В Одессе возле акции Генконсульства РФ проходит акция "Стоп Путин! Стоп война!".

Главная цель акции - привлечь внимание общественности к российской агрессии в Украине, показать важность единства и солидарности с Украиной, а также призвать весь мир усилить давление на Россию для восстановления территориальной целостности и мира в Украине.

Как передает "Интерфакс-Украина", у Стеллы Независимости прошел небольшой митинг, в ходе которого выступили киевские общественные активисты, члены партии "Сила людей", родственники военнослужащих, находящихся в заложниках у боевиков.

Вместе с тем организаторы не предоставили возможность выступить народному депутату Надежде Савченко, которая присутствовала на митинге, что вызвало возмущение нескольких ее сторонниц.

Участники митинга держали государственные флаги Украины, флаги "Народного Руха Украины", партии "Сила людей", крымскотатарский флаг, а также плакаты с надписями лозунга акции "#Stop Putin’s War in Ukraine".

Среди главных требований активистов - вывод с территории Украины всех российских оккупационных войск, а также возврат обратно в Россию всего оружия и военной техники, усиление наблюдательной миссии ОБСЕ до 24 часов в сутки семь дней в неделю и допуск миссии ОБСЕ на часть российско-украинской границы, которую Украина временно не контролирует.

Кроме того, активисты требуют освободить граждан Украины, которые незаконно содержатся под арестом как на территории России, так и в Крыму по политически мотивированным и сфабрикованным обвинениям.

В Польше акцию организовало движение "Евромайдан Варшава". Участники пикетировали Посольство РФ и призвали агрессора прекратить войну на востоке Украины, вывести иностранные войска и вернуть Крым, сообщает "Польское радио".

В российском Санкт-Петербурге активисты провели акцию "Останови войну Путина в Украине 3.0", сообщается на странице мероприятия в Facebook. Россияне собрались с плакатами и воздушными шарами желтого и голубого цвета. Активист движения "СПб Солидарность" пришел с табличкой "За вашу и нашу свободу".

Также акция состоялась в Австралии и Грузии. Подобные акции запланированы во многих городах мира и Украины.

Ранее в рамках благотворительной акции "Праздники без папы" в Польше собрано более 1500 подарков для семей погибших и раненных в зоне АТО воинов.

Cсылки по теме: