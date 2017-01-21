Житомирские школьники отравились в столовой: 13 детей госпитализировали

В Житомире с предварительным диагнозом "пищевое отравление" госпитализированы 13 школьников из разных классов Житомирской городской гуманитарной гимназии №23.

Об этом сообщает "Житомир.info" со ссылкой на данные, обнародованные на брифинге в городском совете 21 января.

В частности, 10 детей получают медицинскую помощь в детской городской больнице, трое - в Житомирской областной больнице, 1 семья отказалась от госпитализации. Состояние детей удовлетворительное.

Как отметил заместитель мэра Житомира Матвей Хренов, собраны все необходимые анализы, в настоящее время возбудитель заболеваний не определен.

"Проведены экспресс-тесты - сальмонеллеза не выявлено. Большинство признаков указывают на то, что это бактериальная инфекция, все дети получают антибактериальную и дезинтоксикационную терапию", - отметил он.

В столовой учебного заведения начаты проверки, с 23 января в столовой будет прекращено питание до выяснения причин отравления.

По состоянию на утро 21 января сообщалось об 11 учениках гимназии, которые находились в больнице с признаками пищевого отравления.

Ранее во Львовской области случилось массовое отравление десертом. В инфекционную клиническую больницу попали пять человек, из них четверо детей, с симптомами острого гастроэнтероколита.

Cсылки по теме: