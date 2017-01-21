В Днепровском районе Киева застрелили адвоката

Неизвестный ранил адвоката в Днепровском районе Киева, от огнестрельных ран тот скончался в больнице. Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство" УК Украины.

"Около полуночи правоохранители получили сообщение от прохожих, которые увидели на земле мужчину в крови. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. По предварительной информации установлено, что неизвестный возле дома, где жил потерпевший, подошел сзади и выстрелил ему в голову. От полученного ранения он скончался в больнице", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева в субботу.

Правоохранители установили личность погибшего – это 46-летний местный житель, который возвращался с работы домой.

По факту умышленного убийства начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся все необходимые следственные и розыскные мероприятия для установления подозреваемого.

Следствие рассматривает ряд версий совершения преступления, в частности убийство с целью ограбления, личная жизнь и профессиональная деятельность, поскольку убитый работал адвокатом.

При осмотре места происшествия обнаружена стреляная гильза калибра 7,65 мм, ее отправили для проведения экспертизы.

Отметим, ранее в Киеве двое неизвестных напали на супругов и застрелили мужчину.

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