СМИ: встречу Савченко с главарями боевиков организовал Рубан

Встреча депутата Надежды Савченко с главарями боевиков Игорем Плотницким и Александром Захарченко в Минске организовывал руководитель ГО "Офицерский корпус" Владимир Рубан.

Об этом в интервью "Громадському" рассказал сам Владимир Рубан.

По его словам, Савченко сама хотела приобщиться к процессу освобождения украинских заложников и "увидеть все изнутри".

"Как только выдалась возможность, я организовал встречу в Минске (встречу Савченко с Плотницким и Захарченко – ред.)", – сказал он, добавив, что эта встреча не была тайной.

По его словам, он долго выбирал место для такой встречи, поскольку, например, в Донецке это было делать опасно.

"Опасно не только с донецкой стороны, но и с нашей. Много кто заинтересован в том, чтобы Савченко была мертвой героиней", – рассказал Рубан.

При этом он добавил, что встреча Савченко с главарями боевиков в Минске имела положительное значение для ускорения процесса переговоров по обмену.

21 января народный депутат Надежда Савченко собирает акцию протеста "Stop putin's War in Ukraine 3.0" на Майдане Незалежности.

Об этом депутат сообщила на своей странице в Facebook.

"В субботу, 21 января 2017 года, в 15:00, украинские патриоты и друзья Украины соберутся на очередной всемирный протест против российской агрессии "Stop putin's War in Ukraine 3.0", - говорится в ее сообщении.

В Киеве акция состоится на Майдане Незалежности, добавила Савченко.

Напомним, Савченко подтвердила, что 7 декабря 2016 года находилась в Минске и встречалась с представителями РФ и главарями донецких и луганских боевиков Александром Захарченко и Игорем Плотницким. По ее словам, основной целью встречи была необходимость решения вопроса обмена пленными.

Встреча вызвала неоднозначную реакцию в Украине, в частности, обвинения Савченко в предательстве Украины в интересах Кремля.

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