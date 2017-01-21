Российские военные, зная о визите Хуга, специально установили дополнительные посты – разведка

Российское командование предпринимает меры для препятствования деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с целью сокрытия нарушений договоренностей об отводе вооружений, подчеркивает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В Макеевке боевиков, которые отказываются воевать, изолируют на полигоне



"20 января командование 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ было заранее предупреждено о работе на участке ответственности полка первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга. С целью сокрытия мест расположения запрещенного вооружения и недопущения представителей миссии и журналистов в "запрещенные районы" были установлены дополнительные посты и ложные отметки о минировании местности", - говорится в сообщении ГУР на странице в Фейсбуке в субботу.

Как сообщалось, Хуг находится с визитом на Донбассе 18-27 января для ознакомления с ситуацией по безопасности вдоль линии соприкосновения.

В Макеевке боевиков, которые отказываются воевать, изолируют на полигоне



В Макеевке боевиков, которые хотят покинуть ряды незаконных вооруженных формирований, изолируют на полигоне.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск продолжает принимать меры по предотвращению случаев оставления боевиками передовых позиций и дезертирства.

"С целью удержания на службе личного состава 5-й отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) и 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка), который изъявил желание уволиться по окончанию контрактов, и проведения с ним "усиленной воспитательной работы", командованием 1 АК ВС РФ введена практика изоляции таких военнослужащих на полигоне вблизи н.п. Торез", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по данным управления разведки, командование 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса (Луганск) вооруженных сил РФ вынуждено ежедневно рассматривать до 15 рапортов на увольнение военнослужащих, у которых завершились сроки службы по контракту. В случае задержки с принятием решений об увольнении или отказов, боевики самовольно покидают расположение бригады.

Ранее сообщалось, военнослужащие российско-оккупационных войск на Донбассе отказываются выполнять приказы командования из-за неудовлетворительного материального обеспечения.

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