Боевики за сутки 25 раз обстреляли позиции сил АТО, один военнослужащий погиб

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В течение суток, 20 января, боевики из гранатометов, минометов и стрелкового оружия совершили 25 обстрелов позиций ВСУ на всех направлениях, один украинский военный погиб. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Боевики на Донбассе заминировали кошку - волонтер
Из гранатометов и стрелкового оружия на Мариупольском направлении оккупанты обстреливали Широкино, Павлополь, Талаковку и Гнутово. Из вооружения БМП - Тарамчук. По Новотроицкому огонь вел снайпер.
На Донецком направлении российско-оккупационные войска из 82-миллиметровых минометов обстреливали позиции ВСУ в районе Новоселовки Второй. Из гранатометов и стрелкового оружия - Авдеевку и Зайцево.
На Луганском направлении из тех же видов вооружения обстреляны Новозвановка, Сизое и Станица Луганская.
Как сообщалось, 20 января в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военный.
Боевики на Донбассе заминировали кошку - волонтер
Боевики на Донбассе использовали кошку в качестве растяжки, заминировав ее в шкафу. Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Ольга Халченко.
По ее словам, животное нашли бойцы АТО в шкафу во время зачистки дома в "серой зоне".
Кошка Чуча орала на всю силу своих кошачьих легких из закрытого шкафа. Тот оказался заминированным и, когда саперам не удалось ничего сделать с дверцей, солдаты просто вырезали боковую часть.
"Внутри и висела Чуча, именно висела, из нее сделали живую растяжку с рассчетом что кто-то сердобольный кинется открывать шкаф, чтобы выпустить мяукающего кота. Она была худющая и обессиленная. Саперы смогли обезвредить мину, распутали Чучу и забрали с собой", - рассказала Халченко.
История шокировала пользователей соцсети, они высказали свое возмущение ситуацией.
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