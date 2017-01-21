Муженко: Украина приветствует намерение СММ ОБСЕ работать в ночное время

Украинская сторона приветствует намерение СММ ОБСЕ в Украине предоставить своим наблюдателям дополнительные технические возможности для организации круглосуточного наблюдения с начала 2017 года. Об этом во время встречи с председателем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ертурулем Апаканом заявил начальник Генштаба - главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко, сообщает управление по связям с общественностью Вооруженных Сил.

"Мы поддерживаем намерения СММ ОБСЕ о предоставлении своим наблюдателям дополнительного оборудования и развертывания передовых наблюдательных постов на оккупированных территориях Донбасса", - отметил Муженко.

Он поблагодарил Апакану за последовательную позицию в поддержке Минских договоренностей и в содействии установлению мира в Украине.

"Надеюсь, что в 2017 году на Украинской земле воцарится мир. Это нам нужно. Мы открыты и готовы сотрудничать с Миссией ОБСЕ для достижения этой цели в любом формате", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Как сообщалось, на этой неделе после визитов в Киев и Москву глава МИД Австрии, председательствующей в ОБСЕ, Себастьян Курц заявил о намерении распространить работу наблюдателей ОБСЕ на ночное время.

В интервью он сообщил, что вскоре 700 наблюдателей СММ получат дополнительное техническое оборудование, а их миссия в регионе будет продолжена. При этом австрийский министр отметил, что большинство столкновений и перестрелок происходят ночью, когда миссия ОБСЕ не ведет наблюдение.

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