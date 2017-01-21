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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 21 января 2017 г.
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Боевики за день стреляли 21 раз, больше всего - в направлении Мариуполя
время публикации: 19:05
последнее обновление: 19:10
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В субботу, 21 января, в зоне проведения АТО со стороны боевиков ОРДЛО зафиксирован 21 обстрел

В субботу, 21 января, в зоне проведения АТО со стороны боевиков ОРДЛО зафиксирован 21 обстрел. Такие данные обнародовали в пресс-центре штаба АТО по состоянию на 18:00 21 января.

"Большинство обстрелов боевики сосредоточили на Мариупольском направлении: используя минометы, обстреливали Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вели огонь по Лебединскому, Новогригорьевке, Водяному, Талаковке и Широкино", - отметили в штабе.

На Донецком направлении - из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Зайцево и Новгородское, на Луганском - из минометов Троицкое, из гранатометов и стрелкового оружия - Новоалександровку и Новозвановку.

Один украинский военнослужащий погиб в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По данным Мотузяника, на Луганском направлении минувшие сутки начались с вражеского обстрела в Станице Луганской. А во второй половине дня боевики обстреляли н.п. Сизое. Вечером же противник осуществил серию провокаций в Новозвановке – открывал огонь из пулемета, пытаясь спровоцировать ответные действия (всего 3 таких провокации). В целом за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 5 вражеских обстрелов.

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Суббота, 21 января 2017 г.  

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