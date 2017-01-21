Боевики за день стреляли 21 раз, больше всего - в направлении Мариуполя

|
В субботу, 21 января, в зоне проведения АТО со стороны боевиков ОРДЛО зафиксирован 21 обстрел. Такие данные обнародовали в пресс-центре штаба АТО по состоянию на 18:00 21 января.
"Большинство обстрелов боевики сосредоточили на Мариупольском направлении: используя минометы, обстреливали Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вели огонь по Лебединскому, Новогригорьевке, Водяному, Талаковке и Широкино", - отметили в штабе.
На Донецком направлении - из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Зайцево и Новгородское, на Луганском - из минометов Троицкое, из гранатометов и стрелкового оружия - Новоалександровку и Новозвановку.
Один украинский военнослужащий погиб в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
По данным Мотузяника, на Луганском направлении минувшие сутки начались с вражеского обстрела в Станице Луганской. А во второй половине дня боевики обстреляли н.п. Сизое. Вечером же противник осуществил серию провокаций в Новозвановке – открывал огонь из пулемета, пытаясь спровоцировать ответные действия (всего 3 таких провокации). В целом за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 5 вражеских обстрелов.
|
Cсылки по теме:
Оккупанты "поливают" Авдеевку из миномётов и воюют между собой
// NEWSru.ua // Украина // 17 января 2017 г.
В Военно-морских силах назвали имена трёх морпехов, погибших в зоне АТО
// NEWSru.ua // Украина // 13 января 2017 г.
СЦКК: боевики не хотят оставлять выгодные позиции и косятся на Мариуполь
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.
Семенченко: сотрудники НГУ регулярно ездят на оккупированный Донбасс, командование не реагирует
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.
В Авдеевской промзоне – многочасовые обстрелы. Командование боевиков скрывает потери
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.
В 2016 году в зоне АТО небоевые потери превысили боевые, - Минобороны
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.
На Светлодарской дуге силы АТО заняли новые позиции и оборудовали опорные пункты, - волонтёр
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.
Боевики на Рождество обстреляли Харцызск, есть жертвы среди гражданского населения – ГУР
// NEWSru.ua // Украина // 8 января 2017 г.
Трое бойцов ранены под Крымским, еще трое - около Троицкого, - Мотузянык
// NEWSru.ua // Украина // 8 января 2017 г.