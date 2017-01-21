В Мариуполе двое военных попали в ДТП, один погиб, второй - в тяжёлом состоянии

В Мариуполе в результате ДТП с участием двух военнослужащих Вооруженных сил Украины один из бойцов погиб на месте, второй в тяжелом состоянии находится в больнице. Об этом вечером 21 января сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"В результате ДТП один военнослужащий погиб на месте. Второй военнослужащий доставлен в больницу скорой медицинской помощи г. Мариуполь в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением. Расследование причин и обстоятельств ДТП продолжается.

Как сообщает местное издание 0629.com.ua со ссылкой на очевидцев, авария произошла около 17:30 на проспекте Карпова в Кальмиусском районе.

"Автомобиль "Ниссан" на огромной скорости врезался в столб... Удар был такой силы, что автомобиль разорвало пополам - задняя часть легковушки осталась у столба, а передняя - отлетела на несколько метров. Автомобиль оказался без крыши. На месте работают сотрудники полиции, а также находятся военные", - говорится в сообщении.

Ранее в результате дорожно-транспортного происшествия во Львовской области тоже погибли двое военных.

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