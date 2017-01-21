Во Львовской области взорвался дом: двое в тяжёлом состоянии

Двое людей госпитализированы в реанимацию Стрыйской центральной районной больницы в результате взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщает ZIK со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

По данным департамента, взрыв произошел около 19.30 20 января в одноэтажном доме по улице Ольги Кобылянской в райцентре Стрый. Пострадавшие получили термические ожоги рук, ног, шеи и лица, их состояние медики оценивают как тяжелое.

Взрыв полностью уничтожил дом.

Напомним, в начале январе в Сумах полоумный пенсионер подстроил взрыв газа в жилом доме.

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