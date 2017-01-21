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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 21 января 2017 г.
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На оккупированном Донбассе готовы к "выборам" по команде Москвы - Тымчук
время публикации: 16:27
последнее обновление: 16:31
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На оккупированном Донбассе готовы к "выборам" по команде Москвы

Донецкие боевики продолжают подготовку к так называемым "выборам". Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Он рассказал, что главарям боевиков конкретные сроки их проведения не известны – дано распоряжение быть в готовности немедленного проведения "выборов" в случае получения команды из Москвы.

"Также определено, что "местные власти" должны быть готовы в случае получения такой команды к проведению выборов как по избирательному законодательству Украины, так и по "закону о выборах ДНР", - отметил Тымчук.

С учетом этого, продолжил координатор ИС, в настоящее время формируются двойные списки избирательных комиссий и кандидатов.

"Уже сформированы списки кандидатов из представителей команды Захарченко, а также лиц, которые активно поддерживают "ДНР" ("политики" и "активисты") и принимали участие в боевых действиях против Украины ("ветераны ополчения")", - заявил нардеп.

Кроме того, по информации Тымчука, в настоящее время идет формирование "дублирующих" списков для выборов по украинскому законодательству - из лиц, которые пользуются доверием донецких главарей, но с 2014 года занимали условно нейтральную позицию, не нарушили законы Украины, и имеют авторитет среди местного населения.

Отметим, по данным исследования "Индекса социальной сплоченности и примирения SCORE", граждане Украины поддерживают реинтеграцию неподконтрольных территорий Донбасса.

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Суббота, 21 января 2017 г.  

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