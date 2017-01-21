СБУ в Киеве предупредила покушение на жизнь нардепа, к покушению причастны спецслужбы РФ

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляет о предотвращении покушения на жизнь народного депутата Украины и причастности к преступлению спецслужб РФ, передает "Интерфакс-Украина".

"Вчера в Киеве сотрудниками СБУ раскрыта, задокументирована и на этапе выполнения предотвращена попытка покушения на жизнь государственного деятеля - народного депутата Украины. По нашим данным, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась с территории Российской Федерации", - сказал Грицак на брифинге в субботу в Киеве.

По его словам, к покушению причастны спецслужбы РФ.

Грицак также сообщил, что по подозрению в совершении этого преступления задержаны двое человек, они отчитывались перед своим куратором в РФ.

Глава СБУ указал, что проводилась тщательная подготовка преступления.

Что касается способа покушения, то, по словам главы СБУ, это должно было быть сделано с применением самодельного взрывного устройства, рассматривались два варианта - подложить взрывчатку под автомобиль или чтобы взрывное устройство сдетонировало по пути следования авто.

"Вчера вечером граждане С. и Д. были задержаны в Киеве с приведенным в готовность взрывным устройством… оно должно было быть активировано с помощью мобильного телефона... Во время задержания один из них пытался избавиться от мешка со взрывчаткой", - привёл детали глава СБУ.

В ходе брифинга было продемонстрировано видео с переговорами по подготовке к совершению преступления. "Это дает основания нам считать или делать допущения о причастности к организации покушения на убийство государственного деятеля спецслужб РФ", - отметил глава СБУ.

Он рассказал, что организатор преступления - уроженец РФ - длительное время жил на территории Харьковской области, в 2014 году выехал в "ЛНР", вступил в ряды незаконных вооруженных формирований и занимал там "одно из средних руководящих звеньев, занимался вопросами проведения диверсионной работы на территории Украины".

"Имя гражданина, которого мы считаем организатором убийства, начинается на букву Т., 1965 года рождения... Под непосредственным руководством спецслужб РФ осуществлял подготовку и координацию деятельности диверсионно-разведывательных групп на линии разграничения. Сейчас, по нашим данным, он находится в городе Белгород (РФ)", - уточнил глава СБУ.

Грицак рассказал, что для исполнения преступления гражданин Т. выбрал двоих ранее осужденных граждан Украины - С., 1980 года рождения, уроженец Донецкой области, ранее трижды судимый, другой - гражданин Д., 1978 года рождения, уроженец Крыма, ранее дважды судимый.

"Оба исполнителя - С. и Д. - отбывали наказание на территории Крыма. После этого они выехали в Россию и прибыли в Украину с территории РФ", - рассказал глава СБУ. Он добавил, что злоумышленники отрабатывали возможность побега в РФ после совершения преступления.

По словам Грицака, в рамках расследования уголовного производства будут изучены обстоятельства отбывания наказания этими людьми, поскольку "есть подозрение, что на этот момент они еще должны были находиться в местах лишения свободы".

Таким образом, как отметил глава СБУ, задержанные исполнители преступления являются профессиональными преступниками. Для подготовки убийства эти люди приехали 14 декабря 2016 года в Харьков, где пробыли пятеро суток, потом выехали в Киев, где на протяжении недели "осуществляли активную разведку и наблюдение по месту работы и проживания государственного деятеля".

По словам Грицака, отслеживались маршруты передвижения депутата. Глава СБУ отметил, что сообщения о наблюдении отправлялись в РФ закрытыми сообщениями и сразу удалялись, то есть общение с куратором было законспирировано.

Кроме того, глава СБУ сообщил, что во время обысков было найдено фото потенциальной жертвы. При этом он не назвал фамилии народного депутата, на которого готовилось покушение, сказав лишь, что это мужчина.

"Не могу обнародовать имя депутата… Я общался с ним за 5 минут до пресс-конференции. Пока он не дал согласие на разглашение своего имени", - сказал Грицак.

По его данным, подозреваемые никогда ранее не знали человека, покушение на которого готовили. "Не могу сказать, что жизни депутата ничего не угрожает. Мы взяли исполнителей (преступления)", - сказал глава СБУ, еще раз отметив, что организатор - в РФ.

По факту посягательства на жизнь государственного деятеля открыто уголовное производство, депутат взят под охрану спецподразделения "Альфа".

"Мы не можем сказать, что ликвидирована угроза опасности этому депутату", - заявил Грицак.

Безопасности народных депутатов, за исключением того, на которого готовилось покушение, ничто не угрожает, заявил Грицак.

"У нас, к счастью или к сожалению, нет данных об угрозе безопасности еще кому-то из конкретных народных депутатов Украины на эту минуту", - сказал он.

Отметим, что это уже не первое заказное убийство, которое раскрывает СБУ. Так, 18 ноября 2015 года Василий Грицак заявил, что украинские правоохранители предотвратили убийство экс-сотрудника ФСБ РФ Ильи Богданова преступной группировкой, управляемой из России.

По его словам, Богданова похитили в Киеве и переправили в Харьков. По замыслу российских кураторов, его должны были убить, а труп переправить в Россию.

Cсылки по теме: