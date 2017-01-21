Два года назад "киборги" заставили агрессора отказаться от наступления - Генштаб

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что украинские воины, удерживая Донецкий аэропорт как стратегический объект, а затем и как символ мужества, заставили агрессора отказаться от дальнейших наступательных действий.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

СМИ напомнили о последнем дне обороны Донецкого аэропорта



"Это была главная задача, и Вооруженные силы ее выполнили", - подчеркнул Муженко.

По его словам, оборона ДАПа стала примером героизма не только для всего личного состава Вооруженных сил, но и для армий других стран.

Муженко отметил, что защита аэропорта стала примером того, что небольшая по численности группировка способна противостоять превосходящим силам врага, усиленным элитными российскими спецподразделениями, и не только противостоять, но и наносить противнику такие потери, что он вынужден был просить перемирия, чтобы забрать своих убитых и раненых.

"Подвиг защитников ДАПа возродил дух украинской армии и создал образ нового украинского воина - непобедимого и несокрушимого! Защитники Донецкого аэропорта должны остаться в душе и сердце каждого украинца как воины новой армии, которую мы создали все вместе!" - подчеркнул начальник Генштаба.

СМИ напомнили о последнем дне обороны Донецкого аэропорта



Сегодня, 21 января 2015-го года, - последний день обороны нового терминала Донецкого аэропорта. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

"Сегодня примерно в 8 утра организованное сопротивление в новом терминале прекратилось. Оборонительные позиции были накануне уничтожены взрывом. Боеприпасов и воды не осталось, возможности сопротивления были исчерпаны", - напомнил он.

Бутусов рассказал, что ночью 21 января 2015-го года умерло 5 тяжелораненых. К 8 утра ушли бойцы, которые могли передвигаться.

"16 последних защитников нового терминала, в том числе 4 тяжелораненых, сдались в плен. Анатолий Свирид и Игорь Брановицкий, также получившие ранения, до последнего оказывали помощь своим раненым товарищам", - отметил журналист.

Справка. Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года после того, как терминал аэропорта захватили донецкие боевики. Оборона аэропорта продолжалась 242 дня. Украинских силовиков тогда прозвали "киборгами" за героическое противостояние врагам и несокрушимость. За это время погибли 200 бойцов и около 500 получили ранения. 20 января исполнилось два года с момента подрыва нового терминала Донецкого аэропорта, и фактически закончилась 242-дневная его оборона.

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