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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 21 января 2017 г.
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Во Львовской области горела церковь XIX века
время публикации: 20:48
последнее обновление: 20:50
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Во Львовской области горела церковь XIX века

В селе Бачина Старосамборского района Львовской области 20 января горела деревянная церковь Святого Великомученика Иосафата, построенная в 1868 году.

Как сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, ликвидация пожара продолжалась около пяти часов с привлечением шести пожарных подразделений в составе 29 спасателей, а также 8 единиц техники.

Огнем полностью уничтожены три купола и перекрытия крыши, сильно повреждены стены на площади 100 кв. м. Часть церковного имущества, в том числе большие иконы, спасти не удалось. Во время пожара никто не пострадал.

Сумма ущерба и причина возгорания устанавливаются.

Отметим, в ноябре на Киевщине произошло возгорание Свято-Покровской Украинской православной церкви Московского патриархата.

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Cсылки по теме:

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Под Киевом горела церковь ХV века
// NEWSru.ua // Украина // 7 ноября 2016 г.

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// NEWSru.ua // Украина // 6 ноября 2016 г.

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Суббота, 21 января 2017 г.  

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