Украинские бронетранспортёры успешно протестировали в Индонезии

Индонезийский Корпус морской пехоты успешно протестировал украинские БТР-4М на берегу Яванского моря, недалеко от города Тангеранг, передает Defence blog.
БТР-4М разработан Харьковским конструкторским бюро.
Новая версия БТР-4М имеет немецкие двигатели Deutz и получила целый пакет обновлений и модернизации для использования ее как амфибии.
Напомним, в июне 2016 года представители ВМС Индонезии прибыли в Украину для проведения серии оценочных испытаний новейшей версии нового украинского бронетранспортера БТР-4М. А в августе Украина и Индонезия договорились о сотрудничестве в оборонной сфере.
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