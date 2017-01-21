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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 21 января 2017 г.
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Украинские бронетранспортёры успешно протестировали в Индонезии
время публикации: 15:34
последнее обновление: 15:47
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Украинские бронетранспортёры успешно протестировали в Индонезии
Индонезийский Корпус морской пехоты успешно протестировал украинские БТР-4М на берегу Яванского моря, недалеко от города Тангеранг
БТР-4М разработан Харьковским конструкторским бюро

Индонезийский Корпус морской пехоты успешно протестировал украинские БТР-4М на берегу Яванского моря, недалеко от города Тангеранг, передает Defence blog.

БТР-4М разработан Харьковским конструкторским бюро.

Новая версия БТР-4М имеет немецкие двигатели Deutz и получила целый пакет обновлений и модернизации для использования ее как амфибии.

Напомним, в июне 2016 года представители ВМС Индонезии прибыли в Украину для проведения серии оценочных испытаний новейшей версии нового украинского бронетранспортера БТР-4М. А в августе Украина и Индонезия договорились о сотрудничестве в оборонной сфере.

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Порошенко обратился к инвесторам из Индонезии: двери Украины открыты
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// NEWSru.ua // Украина // 23 мая 2016 г.

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Суббота, 21 января 2017 г.  
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