Рада призвала мировое сообщество усилить санкции против РФ из-за Сирии

Депутаты Верховной Рады Украины призывают мировое сообщество усилить санкции против Российской Федерации в связи с ее участием в военных преступлениях в Сирии.

Об этом говорится в заявлении народных депутатов относительно преступных действия режима Башара аль-Асада и Российской Федерации в Сирии, опубликованном на сайте Верховной Рады.

"Мы, народные депутаты Украины с глубокой тревогой наблюдаем за драматической эскалацией вооруженного конфликта в Сирии, в частности, за настоящей резней мирного населения в Алеппо, которую осуществляет режим Башара аль-Асада вместе со своими иностранными союзниками. По данным ООН и гуманитарных организаций, в городе уничтожены тысячи мирных жителей", - говорится в заявлении.

"Мы обращаем внимание мирового сообщества, что действия Дамаска и Москвы в Алеппо тождественны действиям России в чеченской столице Грозном в 1994-1995 годах, когда город был фактически разрушен до основания, похоронив под обломками зданий мирное население", - отметили депутаты.

Она подчеркнула, что такая ситуация сложилась вследствие сговора Российской Федерации с режимом Дамаска, которые, прикрываясь борьбой с террористами, на самом деле планомерно и целенаправленно уничтожают сирийский народ.

"Российская Федерация является непосредственным участником военных преступлений в Сирии, о чем свидетельствуют регулярные бомбардировки российской авиацией гражданских объектов в Алеппо и в других местах, включая больницы и гуманитарные конвои", - заявили депутаты.

Они констатировали, что совершение этих военных преступлений стало возможным, в том числе и из-за злоупотребления Россией правом вето в Совете Безопасности ООН.

"Москва безнаказанно и цинично шесть раз блокировала принятие Совбезом резолюции по прекращению огня в Сирии", - напомнили парламентарии.

Они заявили, что Украина как непостоянный член Совета Безопасности ООН, решительно выступает за безотлагательное прекращение огня и массовых убийств гражданского населения в Сирии и начало переговоров с целью урегулирования кризиса.

В связи с этим украинские депутаты призывают все причастные стороны конфликта в Сирии немедленно прекратить военные действия, как это предусмотрено резолюцией Совета безопасности ООН 2268 (2016).

Также они призывают "ужесточить санкции против Российской Федерации, которая является соучастницей военных преступлений в Сирии".

Украинские депутаты призывают все международные организации, прежде всего ООН, Лигу арабских государств, Организацию исламского сотрудничества и прогрессивные государства мира принимать все возможные меры, используя все имеющиеся инструменты влияния на главных виновников в затягивании кровавого террора - Дамаск и Москву - с целью заставить их выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву.

Вместе с тем они призвали ООН создать механизм расследования военных преступлений, совершенных на территории Сирии, и привлечения виновных к ответственности.

Заявление подписали первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, председатель Комитета по иностранным делам Анна Гопко, заместитель председателя Комитета по вопросам европейской интеграции Мария Ионова, председатель парламентской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз и другие.

Напомним, 15 декабря саммит ЕС принял решение об очередном продлении санкций против РФ, но на полгода. Нынешние санкции истекают в конце января следующего года. Во время саммита Польша и Великобритания предлагали усиление санкций против РФ.

Позднее СМИ сообщили, что Италия на саммите ЕС заблокировала попытки продлить санкции против России в связи с ее агрессией в Украине на год, а также ввести санкции за преступления РФ в Сирии.

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