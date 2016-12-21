В зоне АТО - 33 обстрела. Оккупанты палят из тяжёлой артиллерии и БМП

|
За прошедшие сутки боевики 33 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Об этом сегодня утром, 21 декабря, в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
США прямым текстом обвинили Россию в обострении на Донбассе, - СМИ
На Мариупольском направлении из артиллерии российские гибридные оккупационные войска обстреливали Лебединское, а из минометов вели огонь по Красногоровке, Новотроицкому, Широкино, Тарамчуку, Березовому и Лебединскому. Из гранатометов различных систем боевики били по Талаковке. По Березовому и Новотроицкому также стреляли из гранатометов и вооружения БМП.
На Луганском направлении из минометов и гранатометов террористы били по Новозвановке, Станице Луганской и Новоалександровке. Также из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Сизое. По Станице Луганской огонь вел снайпер.
На Донецком направлении из 122-миллиметровой артиллерии сепаратисты вели огонь по позициям сил АТО в районе Луганского, что на Светлодарской дуге. Из минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов они били по Авдеевке и Луганскому.
Напомним, 18 декабря в районе Светлодарской дуги в районе населенного пункта Луганское оккупанты двумя атаками пытались выбить передовые подразделения сил АТО с занимаемых позиций. Украинские военные приняли бой и отбросили противника. Враг был вынужден отступить, бросив при этом военное имущество и снаряжение российского производства.
Пятеро украинских бойцов погибли, более десяти получили ранения. При этом сообщалось, что потери оккупантов оказались намного более серьезными: были уничтожены и ранены около 50 боевиков.
20 декабря украинские военные отбили третье наступление боевиков на Светлодарской дуге.
Справка
21 сентября в Минске было подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом было предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.
1 октября разведение сил состоялось в Золотом, 7 октября отвод состоялся в Петровском, а 9 октября должен был пройти в Станице Луганской.
Однако 9 октября председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил, что запланированный на 9 октября отвод подразделений Вооруженных сил Украины в Станице Луганской не состоится.
В штабе АТО заявили, что руководство боевиков "ДНР/ЛНР" не желает выполнять рамочное решение Трехсторонней контактной группы по разведению сил в Станице Луганской в ближайшее время.
17 ноября миссия ОБСЕ зафиксировала рекордное с начала года количество обстрелов на Донбассе.
26 ноября боевики в очередной раз сорвали разведение сил у Станицы Луганской.
|
Cсылки по теме:
Боевики открыли огонь в направлении КППВ "Майорск": один человек погиб, один ранен, пропуск приостановлен
// NEWSru.ua // Украина // 14 декабря 2016 г.
ТКГ в режиме видеоконференции обсудила нарушение режима тишины на Донбассе – Олифер
// NEWSru.ua // Украина // 12 декабря 2016 г.
Торецк оказался на грани гуманитарной катастрофы из-за обстрелов оккупантов
// NEWSru.ua // Украина // 27 ноября 2016 г.
В Минобороны заявили, что целью донецких боевиков является гуманитарная и экологическая катастрофы
// NEWSru.ua // Украина // 26 ноября 2016 г.
26 ноября оккупанты планируют устроить провокации с человеческими жертвами в Дебальцево - штаб АТО
// NEWSru.ua // Украина // 25 ноября 2016 г.
Зона АТО: основные боевые действия идут на приморских рубежах, оккупанты применили "Град"
// NEWSru.ua // Украина // 22 ноября 2016 г.
Сайдик обсудил с нардепами работу Трёхсторонней группы и СММ ОБСЕ на Донбассе
// NEWSru.ua // Украина // 17 ноября 2016 г.
Бирюков рассказал об успешном испытании новой ракеты: Это страшное, точное украинское оружие
// NEWSru.ua // Украина // 16 ноября 2016 г.
В Марьинке во время обстрела ранены двое волонтеров
// NEWSru.ua // Украина // 13 ноября 2016 г.
За минувшие сутки в зоне АТО погиб один военный, шестеро получили ранения
// NEWSru.ua // Украина // 10 ноября 2016 г.
Украина хочет, чтобы в вооружённую миссию ОБСЕ на Донбассе вошло 18-20 тысяч человек - спецпредставитель ФРГ
// NEWSru.ua // Украина // 3 ноября 2016 г.
В октябре боевики стреляли вдвое больше, чем в сентябре - Лысенко
// NEWSru.ua // Украина // 2 ноября 2016 г.
По Водяному боевики били из артиллерии 152 мм
// NEWSru.ua // Украина // 30 октября 2016 г.
КПВВ в зоне АТО переходят на зимний график работы
// NEWSru.ua // Украина // 29 октября 2016 г.