В зоне АТО - 33 обстрела. Оккупанты палят из тяжёлой артиллерии и БМП

За прошедшие сутки боевики 33 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Об этом сегодня утром, 21 декабря, в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

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На Мариупольском направлении из артиллерии российские гибридные оккупационные войска обстреливали Лебединское, а из минометов вели огонь по Красногоровке, Новотроицкому, Широкино, Тарамчуку, Березовому и Лебединскому. Из гранатометов различных систем боевики били по Талаковке. По Березовому и Новотроицкому также стреляли из гранатометов и вооружения БМП.

На Луганском направлении из минометов и гранатометов террористы били по Новозвановке, Станице Луганской и Новоалександровке. Также из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Сизое. По Станице Луганской огонь вел снайпер.

На Донецком направлении из 122-миллиметровой артиллерии сепаратисты вели огонь по позициям сил АТО в районе Луганского, что на Светлодарской дуге. Из минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов они били по Авдеевке и Луганскому.

Напомним, 18 декабря в районе Светлодарской дуги в районе населенного пункта Луганское оккупанты двумя атаками пытались выбить передовые подразделения сил АТО с занимаемых позиций. Украинские военные приняли бой и отбросили противника. Враг был вынужден отступить, бросив при этом военное имущество и снаряжение российского производства.

Пятеро украинских бойцов погибли, более десяти получили ранения. При этом сообщалось, что потери оккупантов оказались намного более серьезными: были уничтожены и ранены около 50 боевиков.

20 декабря украинские военные отбили третье наступление боевиков на Светлодарской дуге.

Справка

21 сентября в Минске было подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом было предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

1 октября разведение сил состоялось в Золотом, 7 октября отвод состоялся в Петровском, а 9 октября должен был пройти в Станице Луганской.

Однако 9 октября председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил, что запланированный на 9 октября отвод подразделений Вооруженных сил Украины в Станице Луганской не состоится.

В штабе АТО заявили, что руководство боевиков "ДНР/ЛНР" не желает выполнять рамочное решение Трехсторонней контактной группы по разведению сил в Станице Луганской в ближайшее время.

17 ноября миссия ОБСЕ зафиксировала рекордное с начала года количество обстрелов на Донбассе.

26 ноября боевики в очередной раз сорвали разведение сил у Станицы Луганской.

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