ВСУ в ходе контратаки заняли новые позиции в районе Светлодарской дуги, заявил Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прибыл в район Светлодарской дуги (Донецкая область), где в течение четырех последних суток происходит активизация боевых действий, сопровождаемая "рекордными" артиллерийскими обстрелами позиций ВСУ со стороны боевиков.

Как сообщает в среду, 21 декабря пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), Турчинов отметил, что четвертые сутки подряд непрерывно ведутся обстрелы позиций ВСУ с использованием запрещенной Минского договоренностями артиллерии и минометов крупного калибра.

За день боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО

В Минске договорились, что с полночи 24 декабря наступит очередной бессрочный "режим тишины" на Донбассе

На Светлодарской дуге и ныне горячо. Один боец попал в плен



"По количеству снарядов и мин, выпущенных по нашим позициям, расположенных в районе Светлодарской дуги, установлен своеобразный" рекорд "- более 800 в сутки", - отметил секретарь СНБО.

"Несмотря на постоянные обстрелы и попытки прорвать нашу оборону, украинские военные мужественно и профессионально выполнили свой долг, остановив врага, и нанесли ему значительные потери", - сказал Турчинов добавив, что украинские военные, контратакуя, продвинулись вперед и заняли новые позиции, "которые предоставили им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны".

"Вооруженные Силы Украины и в дальнейшем будут адекватно реагировать на любые провокации российских гибридных войск на всех направлениях", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, 18 декабря в районе Светлодарской дуги в районе населенного пункта Луганское оккупанты двумя атаками пытались выбить передовые подразделения сил АТО с занимаемых позиций. Украинские военные приняли бой и отбросили противника. Враг был вынужден отступить, бросив при этом военное имущество и снаряжение российского производства.

Пятеро украинских бойцов в тот день, 18 декабря, погибли, более десяти получили ранения. При этом сообщалось, что потери оккупантов оказались намного более серьезными: были уничтожены и ранены около 50 боевиков.

20 декабря украинские военные отразили третье наступление боевиков на Светлодарской дуге.

Справка

21 сентября в Минске было подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом было предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

1 октября разведение сил состоялось в Золотом, 7 октября отвод состоялся в Петровском, а 9 октября должен был пройти в Станице Луганской.

Однако 9 октября председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил, что запланированный на 9 октября отвод подразделений Вооруженных сил Украины в Станице Луганской не состоится.

В штабе АТО заявили, что руководство боевиков "ДНР/ЛНР" не желает выполнять рамочное решение Трехсторонней контактной группы по разведению сил в Станице Луганской в ближайшее время.

17 ноября миссия ОБСЕ зафиксировала рекордное с начала года количество обстрелов на Донбассе.

26 ноября боевики в очередной раз сорвали разведение сил у Станицы Луганской.

Cсылки по теме: