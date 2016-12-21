Эпидемия гриппа уже в 17 областях

В 17 областях Украины и городе Киеве интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги. Об этом сообщает МОЗ.
За неделю с 12 по 18 декабря гриппом и ОРВИ заболело 377 004 человека, из них 64,5% - дети до 17 лет. Показатель заболеваемости превышает аналогичный за прошлую неделю на 25,5%.
Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в столице, наименьший - в Закарпатской области.
Среди детей больше всего больных школьного возраста.
Также были зарегистрированы 2 летальных случая от гриппа в Днепропетровской и Львовской областях.
По данным Центра гриппа и ОРВИ, с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 72 663 человека.
"Врачи советуют делать прививки в течение всего сезона. Вопреки распространенному мифу, это не ослабляет, а усиливает способность организма противостоять гриппу", - отмечается в сообщении.
Напомним, врачи прогнозируют, что в этом сезоне гриппом переболеют 5 млн украинцев.
В прошлом сезоне из-за осложнений, связанных с гриппом, в Украине скончались 390 человек.
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