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Эпидемия гриппа уже в 17 областях
время публикации: 21 декабря 2016 г., 06:57
последнее обновление: 21 декабря 2016 г., 10:23
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В 17 областях Украины и городе Киеве интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги
За неделю с 12 по 18 декабря гриппом и ОРВИ заболело 377 004 человек, из них 64,5% - дети до 17 лет. Показатель заболеваемости превышает аналогичный за прошлую неделю на 25,5%
Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в столице, наименьший - в Закарпатской области

В 17 областях Украины и городе Киеве интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги. Об этом сообщает МОЗ.

За неделю с 12 по 18 декабря гриппом и ОРВИ заболело 377 004 человека, из них 64,5% - дети до 17 лет. Показатель заболеваемости превышает аналогичный за прошлую неделю на 25,5%.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в столице, наименьший - в Закарпатской области.

Среди детей больше всего больных школьного возраста.

Также были зарегистрированы 2 летальных случая от гриппа в Днепропетровской и Львовской областях.

По данным Центра гриппа и ОРВИ, с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 72 663 человека.

"Врачи советуют делать прививки в течение всего сезона. Вопреки распространенному мифу, это не ослабляет, а усиливает способность организма противостоять гриппу", - отмечается в сообщении.

Напомним, врачи прогнозируют, что в этом сезоне гриппом переболеют 5 млн украинцев.

В прошлом сезоне из-за осложнений, связанных с гриппом, в Украине скончались 390 человек.

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