На Светлодарской дуге и ныне горячо. Один боец попал в плен

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, восемь пострадали в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки. Об этом сегодня, 21 декабря, на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибли 2 наших военных, 4 военнослужащих получили ранения, еще 4 контужены", - сказал он.

"По подтвержденной информации, в ходе боев на Светлодарской дуге 18 декабря один наш военнослужащий попал в плен", - добавил Лысенко.

Противник не прекратил активных боевых действий на Светлодарской дуге, и с утра и до обеда боевики провели ряд артиллерийских и минометных обстрелов, а также совершили одну попытку штурма, которая была отражена.

"После провала атаки до конца суток противник провел 5 вооруженных провокаций, используя при этом гранатометы разных систем. На наиболее дерзкие обстрелы наши военные отвечали огнем из не запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - сообщил спикер Минобороны.

Другой "горячей точкой" на Донецком направлении остается Авдеевка, в промзоне которой боевики применили как легкое вооружение, так и минометы. Всего за минувшие сутки на этом направлении зафиксировано 7 вражеских обстрелов.

На Луганском направлении боевые действия переместились в район Попасной, где противник широко применял легкое вооружение, а поздно вечером применил минометы. Также по одной вооруженной провокации произошло в Станице Луганской и селе Сизое. Всего на Луганском направлении противник нарушил режим тишины 13 раз.

На Мариупольском направлении количество обстрелов уменьшилось вдвое - до 13, но боевики продолжают активно применять тяжелое вооружение, включая 120-мм минометы и пушки калибром 122 мм. Возобновились активные боевые действия западнее Докучаевска, где в течение суток противник выпустил свыше 60 мин, неоднократно применял бронетехнику и стрелковое оружие. Также боевики трижды обстреляли Красногоровку из минометов и гранатометов.

Напомним, 18 декабря в районе Светлодарской дуги в районе населенного пункта Луганское оккупанты двумя атаками пытались выбить передовые подразделения сил АТО с занимаемых позиций. Украинские военные приняли бой и отбросили противника. Враг был вынужден отступить, бросив при этом военное имущество и снаряжение российского производства.

Пятеро украинских бойцов в тот день, 18 декабря погибли, более десяти получили ранения. При этом сообщалось, что потери оккупантов оказались намного более серьезными: были уничтожены и ранены около 50 боевиков.

20 декабря украинские военные отразили третье наступление боевиков на Светлодарской дуге.

Справка

21 сентября в Минске было подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом было предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

1 октября разведение сил состоялось в Золотом, 7 октября отвод состоялся в Петровском, а 9 октября должен был пройти в Станице Луганской.

Однако 9 октября председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил, что запланированный на 9 октября отвод подразделений Вооруженных сил Украины в Станице Луганской не состоится.

В штабе АТО заявили, что руководство боевиков "ДНР/ЛНР" не желает выполнять рамочное решение Трехсторонней контактной группы по разведению сил в Станице Луганской в ближайшее время.

17 ноября миссия ОБСЕ зафиксировала рекордное с начала года количество обстрелов на Донбассе.

26 ноября боевики в очередной раз сорвали разведение сил у Станицы Луганской.

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