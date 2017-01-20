В суде по делу о госизмене Янукович заявил: он вне подозрений и не скрывается от следствия

Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства следователя военной прокуратуры о предоставлении разрешения на проведение в отношении бывшего президента Виктора Януковича процедуры заочного досудебного расследования по делу о государственной измене. Об этом сообщают 20 января "Украинские новости".

Судья на данном заседании – Кристина Тарасюк.

В зале присутствуют 2 адвоката и 2 прокурора.

Адвокат Виталий Сердюк озвучил подписанное Януковичем заявление, в котором тот просит проводить следственные действия в присутствии самого экс-президента на территории России.

Также Янукович заявил, что ему не сообщали о подозрении и он не скрывается от следствия.

Печерский районный суд Киева отказал защите бывшего президента Виктора Януковича в проведении выездного судебного заседания в России.

Данное решения приняла судья Кристина Тарасюк. По ее словам, защита не предоставила достаточного количества оснований для проведения подобного заседания.

Адвокат Виталий Сердюк настаивал на проведении выездного заседания в дипломатическом учреждении Украины на территории России.

Ранее экс-президент Виктор Янукович заявил, что готов давать показания в режиме видеоконференции по делу о государственной измене. Он отметил, что намерен передать украинским правоохранительным органам ряд каких-то новых документов с доказательствами против украинской власти, но заявил, что его ключевые свидетели "беспокоятся о своей безопасности и не готовы дать показания украинскому следствию".

Как сообщалось, 15 декабря Луценко заявил, что Печерский суд столицы 14 декабря по ходатайству прокурора Главной военной прокуратуры Кравченко предоставил разрешение на задержание Януковича.

Экс-президента подозревают в государственной измене, создании преступной группировки и организации противодействия акциям протеста во время Евромайдана, а также в совершении ряда других преступлений.

Напомним, в конце ноября текущего года Янукович, в очередной раз напомнив о своей "легитимности", фактически дал понять, что, будучи гарантом Конституции Украины, за один день своего пребывания в Крыму и под влиянием войск другого государства решил отдать украинский полуостров Российской Федерации.

Так, Янукович 25 ноября на пресс-конференции в Ростове-на-Дону рассказал историю о том, что ему показали какие-то таинственные снафф-фотографии о крымчанах на автобусах, желающих митинговать против Майдана в феврале 2014 года и которых якобы преследовали "радикалы". Со слов Януковича, "большинство из них [этих крымчан] погибли, но большая часть вернулась в Крым". Затем, 28 ноября, во время допроса в режиме видеосвязи он, вероятно, забыл про эту историю, зато рассказал о том, что во время своего бегства из Украины был в Крыму один день – с 23-го по 24 февраля 2014 года, и там встретился с тогдашним главой Севастопольской городской госадминистрации Владимиром Яцубой, который поведал Януковичу другую невероятную историю о севастопольце, которого якобы унизили по дороге из Киева в Черкасской области: "выкинули из машины, машину сожгли, его заставляли есть стекло и петь гимн Украины и кричать "Слава Украине!" Янукович заявил, что когда он находился в Крыму, "было принято радикальное решение, чтобы немедленно начать референдум о выходе и присоединении к России". Также он рассказал, как сильно российские военные влияли на события на украинском полуострове.

Как сообщалось, 28 ноября Луценко в Святошинском райсуде Киева сообщил, что Януковичу объявлено подозрение в государственной измене – содержание подозрения объявлено устно, а само сообщение о подозрении было разослано на все известные адреса пребывания экс-президента. В тот же день после зачитывания текст подозрения представители Военной прокуратуры вручили присутствовавшему в суде его адвокату Игорю Федоренко.

В Генпрокуратуре сообщили, что Янукович с 28 ноября является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Письменное уведомление о подозрении было отправлено Януковичу на все известные адреса его проживания и пребывания на территории Украины, на указанный его адвокатами адрес возможного проживания экс-президента на территории Российской Федерации; по электронной почте в Ростовский областной суд для передачи Януковичу (по фактическому его местонахождению во время допроса в качестве свидетеля в суде), а также в Генеральную прокуратуру РФ с запросом о предоставлении международной правовой помощи для вручения Януковичу и проведения его допроса в качестве подозреваемого.

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