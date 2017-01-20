Освобождённая из плена журналистка Варфоломеева поступила в Киево-Могилянскую академию

Луганская журналистка Мария Варфоломеева поступила на обучение в Киево-Могилянскую академию.

Об этом она сама написала в своем Facebook.

"На фоне плохой утренней новости хочу поделиться с вами и красивой. Да, я теперь студентка. Киево-Могилянская академия открыла для меня свои двери. Через 4 года я буду психологом. Моя давняя мечта воплощается в жизнь. Да, государство выделило мне бюджетное место", - пишет Варфоломеева.

Напомним, Мария Варфоломеева больше года провела "на подвале" у луганских боевиков.

3 марта 2016 года Марию Варфоломееву обменяли на двух пленных со стороны боевиков. В том числе - на террориста, который отбывал длительный срок в Украине за активное участие в "русской весне".

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