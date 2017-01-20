 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Пятница, 20 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Освобождённая из плена журналистка Варфоломеева поступила в Киево-Могилянскую академию
время публикации: 17:11
последнее обновление: 18:09
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Освобождённая из плена журналистка Варфоломеева поступила в Киево-Могилянскую академию

Луганская журналистка Мария Варфоломеева поступила на обучение в Киево-Могилянскую академию.

Об этом она сама написала в своем Facebook.

"На фоне плохой утренней новости хочу поделиться с вами и красивой. Да, я теперь студентка. Киево-Могилянская академия открыла для меня свои двери. Через 4 года я буду психологом. Моя давняя мечта воплощается в жизнь. Да, государство выделило мне бюджетное место", - пишет Варфоломеева.

Напомним, Мария Варфоломеева больше года провела "на подвале" у луганских боевиков.

3 марта 2016 года Марию Варфоломееву обменяли на двух пленных со стороны боевиков. В том числе - на террориста, который отбывал длительный срок в Украине за активное участие в "русской весне".

facebook

Cсылки по теме:

Освобождённая из плена журналистка выступила против обмена украинцев на боевиков
// NEWSru.ua // Украина // 8 августа 2016 г.

Боевики отпустили из плена волонтёра Черенкову и анонсировали обмен 25 февраля
// NEWSru.ua // Украина // 22 февраля 2016 г.

Из плена боевиков освобождены ещё четверо украинцев
// NEWSru.ua // Украина // 20 февраля 2016 г.

СБУ: некоторых заложников боевики по восемь раз "расстреливали"
// NEWSru.ua // Украина // 9 февраля 2016 г.

В ПАСЕ призвали Порошенко и Путина к диалогу без посредников об обмене пленными
// NEWSru.ua // Украина // 27 января 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 18:46
 Порошенко надеется на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США при Трампе
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 20 января 2017 г.  

Последняя новость – 18:46

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017