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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 20 января 2017 г.
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Чиновницу Луганской ВГА уличили в присвоении 100 тыс. гривен

время публикации: 10:36
последнее обновление: 12:08
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Чиновницу Луганской ВГА уличили в присвоении 100 тыс. гривен

Сотрудники Службы безопасности и прокуратуры разоблачили замначальника одного из отделов Луганской областной военно-гражданской администрации, которая присваивала бюджетные средства. Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Правоохранители установили, что чиновница в 2016 году систематически оформляла повышенные премии на своих подчиненных. Также злоумышленница "собирала" часть начислений якобы на приобретение товарно-материальных ценностей", - говорится в сообщении.

Сотрудники службы задокументировали, что таким образом женщина присвоила более 100 тыс. гривен.

"Во время обысков по месту жительства и в ее служебном кабинете обнаружили 470 тыс. гривен и 10 тыс. долларов. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса", - отмечается в сообщении.

Ранее сотрудники СБУ разоблачили ряд финансовых афер с государственными деньгами, которые организовали должностные лица в районе проведения антитеррористической операции.

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Пятница, 20 января 2017 г.  

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