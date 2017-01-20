Укрпошта запустила бесплатный сервис для поиска потерянных посылок

На сайте Укрпошты появился бесплатный сервис для поиска отправлений. Об этом глава Укрпошты Игорь Смелянский пишет в Facebook.

"Работа в Укрпоште наполнена некоторыми интересными моментами, которые вызывают искреннее удивление, когда знакомишься с ними. Таким моментом для меня стала процедура розыска отправлений. Коротко: если ваше письмо или посылка потерялись во время пересылки, то вам нужно пойти в отделение, написать заявление и заплатить деньги за розыск. Грубо говоря, получается, почта потеряла, но клиент еще и должен заплатить, чтобы его отправления нашли", - пишет он.

Он подчеркивает, что отныне процедура обновили – для розыска украинских и международных отправлений необходимо заполнить форму на сайте Укрпочты.

К тому же, глава Укрпошты указывает, что эта услуга будет бесплатной.

"Форма пока что временная, наши программисты работают над созданием постоянной версии", - добавляет Смелянский.

Ранее Укрпошта протестировала новый вид доставки посылок - с помощью беспилотников.

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