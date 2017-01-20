В зоне проведения АТО погиб один боец ВСУ. Террористы ведут обстрелы по всем направлениям

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Боевики в течение сегодняшнего дня совершили в зоне проведения Антитеррористической операции 10 обстрелов. Один украинский военнослужащий погиб.
Об этом в пятницу 20 января сообщили в пресс-центре штаба АТО на странице в соцсети Facebook.
"По состоянию на 18:00 20 января 2017 года… в общей сложности зафиксировано 10 обстрелов. Один наш военный погиб", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Павлополь, Талаковку и Гнутово. Из вооружения БМП - Тарамчук. По Новотроицкому огонь вел снайпер.
На донецком направлении боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Авдеевку и Новоселовку Вторую.
На луганском направлении из тех же видов вооружения были обстреляны Широкино, Сизое и Станица Луганская.
Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции никто из украинских военных не погиб и не был ранен.
Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.
28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.
30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.
9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.
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