Суд разрешил заочное расследование по делу о госизмене Януковича

Печерский райсуд Киева разрешил Главной военной прокуратуре проведение в отношении бывшего президента Виктора Януковича заочного расследования по делу о госизмене.

Об этом в пятницу 20 января сообщают "Украинские Новости".

Данное решение приняла судья Кристина Тарасюк.

В ходе судебного заседания, которое длилось с 9:00, защита Януковича заявила около 30 ходатайств.

В частности суд отказался допросить Януковича в формате видеоконференции.

Кроме того, защита просила суд допросить в судебном заседании президента Петра Порошенко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, председателя Верховной Рады Андрея Парубия и других.

Кроме того, адвокаты Януковича попытались заявить отвод всему составу Печерского суда.

Ранее суд отказал защите Януковича в проведении выездного судебного заседания в России.

Отметим, что вчера, 19 января, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ответ на упреки в якобы бездействии возглавляемого им ведомства по возвращению активов, присвовенных семейным кланом президента-беглеца, заявил, что решение Печерского районного суда города Киева по привлечению к уголовной ответственности Януковича может быть "уже завтра".

После получения соответствующего разрешения, обвинительный акт по делу о государственной измене Януковича будет направлен в суд до конца месяца, а приговор по делу ожидается до апреля, прогнозирует заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По оценке министра юстиции Украины Павла Петренко, при президентстве Януковича его ближайшиее окружение вывело из Украины от 30 до 40 млрд долларов. "Могу констатировать, что на сегодняшний день ни одна копейка из этих средств не возвращена украинскому народу и украинскому бюджету", - отмечал министр 15 декабря.

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