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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 20 января 2017 г.
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Кернес не разрешил назвать проспект в Харькове в честь погибшего бойца АТО
время публикации: 15:02
последнее обновление: 15:02
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Кернес не разрешил назвать проспект в Харькове в честь погибшего бойца АТО

Харьков не будет менять название проспекта Героев Сталинграда. Об этом говорится на сайте горсовета в ответе мэра города Геннадия Кернеса на петицию о переименовании проспекта в честь погибшего бойца АТО Мирослава Мыслы.

Он отмечает, что под действие закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" не подпадают названия топонимов, связанных с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины. А по мнению местных чиновников, освобождение Харькова в 1943 году стало логическим продолжением событий Сталинградской битвы. Четыре из 10 дивизий, которые принимали участие в освобождении Харькова, до этого принимали участие в Сталинградской битве.

Также в ответе под петицией перечислены харьковчане, в том числе герои Советского Союза, принимавшие непосредственное участие в Сталинградской битве.

Кроме того, отмечается, что Сталинградская битва - это имя собственное выдающегося исторического события, в его названии заложено название города Сталинграда (ныне Волгограда), а не Иосифа Сталина.

В связи с этим рабочая группа Харьковского горсовета пришла к выводу, что переименовывать проспект Героев Сталинграда не нужно.

В 2016 году в Харькове декоммунизировали полсотни улиц и пять станций метро. Однако власти решили не переименовывать Октябрьский и Фрунзенский районы города.

Напомним, что в Киеве проспект Героев Сталинграда собираются переименовать в честь композитора Владимира Ивасюка.

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