Избитые "Беркутом" журналисты утверждают, что следствие имитирует расследование

Работники СМИ, пострадавшие от рук силовиков во время Майдана заявляют, что правоохранители лишь делают вид, что расследуют дела об избиении журналистов три года назад, а в неофициальных разговорах говорят, что результатов ждать не стоит. Об этом сообщает пресс-служба НСЖУ со ссылкой на показания участников тех событий.

В частности приводятся свидетельства оператора "5 канала" Ивана Наконечного, которого "беркутовцы" на Европейской площади толкали и сломали свет на камере.

"Мне прямо в камеру попала резиновая пуля и застряла. Техника уже не годилась для работы. Я позвонил на канал, отдал испорченную камеру, мне привезли другую и мы продолжили снимать", - сказал он.

По словам Наконечного, он ходил с юристами канала в милицию, писали заявление, несколько раз был вызван в прокуратуру, но дальше этого дело не пошло.

"Я увидел, что все зря, свое заявление забрал, потому что физически пострадавшим не был, дальше этим продолжали заниматься юристы. Но камера до сих пор на экспертизе", - сказал он, добавив, что не верит, что кто-то будет наказан.

"Все силовики были в масках, кто стрелял, я не видел. А сами не сознаются", - сказал Наконечный.

Также приводятся свидетельства журналиста харьковского издания "Украинское пространство" Романа Черемского.

"В январе 2014 года в самом центре Харькова я снимал автобусы с затемненными окнами, в которых были бойцы "Беркута". Один из силовиков на меня набросился и попытался оглушить электрошокером, но почему-то не подействовало, тогда меня затащили в автобус, били по ребрам, разбили камеру, уничтожили все записи и выбросили из автобуса. Я обращался в правоохранительные органы, но это была имитация деятельности", - сказал он.

По его словам, несколько раз дело хотели закрыть. Он ходил в прокуратуру с требованием продолжить расследование.

"В неформальной беседе мне откровенно сказали, что у этого дела нет перспективы. На этом все и закончилось, Уголовное производство закрыли. А потом начались военные действия на Востоке, то, конечно, было не до этого. Потому что в Харькове уже происходило непонятно что", - сказал Черемский.

Отмечает, что только среди его коллег-журналистов из Харькова у 6 человек была повреждена аппаратура.

Согласно сводных данных, которые публикует НСЖУ, в январе 2014 года 103 отечественные и иностранные журналисты были избиты в Киеве и других городах Украины. Кроме столицы, больше всего нападений было в Днепре, Черкассах, Запорожье. Также были арестованы 5 журналистов в Киеве и 1 в Запорожье. Еще 12 угроз работникам СМИ зафиксировано в течение этого месяца.

Доминируют среди всех этих случаев именно проявления агрессии со стороны силовиков.

Как известно, Россия дала гражданство бывшему командиру спецроты спецподразделения "Беркут" Дмитрию Садовнику и 9 бывшим бойцам спецроты, обвиняемым в расстреле 48 активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года.

В Святошинском суде рассматривается дело в отношении бывших сотрудников "Беркута" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Суд продлил арест Аброськина, Зинченко, Маринченко, Тамтуры и Янишевского до 17 марта.

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