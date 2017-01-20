Сыроид показала медицинский диплом Супрун

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид обнародовала копии документов о медицинском образовании и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом Сыроид сообщила на своей странице в Facebook.

"Помощь тем, кто ищет и не может найти диплом о высшем образовании и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун", - написала Сыроид.

Согласно свидетельству о признании иностранного документа об образовании, выданному Министерством образования и науки в июле прошлого года, и.о. министра здравоохранения имеет диплом университета штата Мичиган и степень доктора медицины.

"Указанный документ даёт право на территории Украины на трудоустройство и продолжение учебы в соответствии с действующим законодательством", - говорится в свидетельстве за подписью первого заместителя министра образования и науки Инны Совсун.

Как сообщалось, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Олег Мусий заявлял, что и.о. министра и Кабмин не дали ответ на его депутатское обращение о высшем образовании Супрун.

Ранее некоторые СМИ распространяли ложную информацию об отставке Супрун.

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