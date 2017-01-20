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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 20 января 2017 г.
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Стало известно, в каких военных частях стартует реформа питания
время публикации: 08:45
последнее обновление: 11:58
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Шведский стол, выбор блюд, салаты, йогурты и соки – все будет

Концепцию реформирования системы питания в 2020 году в украинской армии подписал министр обороны Степан Полторак. Об этом 19 января сообщил в Facebook советник президента Юрий Бирюков.

"А это значит, что шведский стол, выбор блюд, салаты, йогурты и соки – все будет. И ровно так, как мы и планировали", – пояснил он.

Бирюков добавил, что на ремонт и оборудование столовых и пищеблоков уже выделили более 150 милионов гривен.

Также советник президента назвал военные части, которых реформа коснется уже в 2017 году.

"Одесская Западная база ВМС, 19 ракетная бригада, 184 у/ц "Старычи", 142 у/ц ССО, 79 ДШБ, 8 оп СпН (включая 140 у/ц ССО), 3 оп СпН, 199 у/ц ВДВ, 37 опз, 56 омпбр. А еще: Военная Академия сухопутных войск (Одесса), Национальная академия сухопутных войск (Львов), Военный лицей им. Богуна (Киев), Национальный университет обороны (Киев), Военный институт телекоммуникаций и информатизации (Киев), Военный институт им. Королева (Житомир), Национальный университет воздушных сил (Харьков)", – отметил он.

Также к реформе в этом году приобщат госпитали в Одессе, Львове, Киеве, Харькове и Виннице.

Ранее министр обороны показал сухой паек нового образца.

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Пятница, 20 января 2017 г.  

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