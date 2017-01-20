Пограничники опровергают приостановку строительства "Стены" на Харьковщине

Проект "Стена" ("Европейский вал") на границе с Россией не замораживали, информация о приостановлении строительства на территории Харьковской области – не соответствует действительности. Об этом заявил помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Олег Слободян в комментарии Укринформу.

"Это не соответствует действительности. Финансирование на 2017 год предусмотрено в объеме 200 млн грн. В рамках этого финансирования и будут продолжаться работы", - сказал он.

Ранее председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная заявила, что строительство защитного сооружения на Харьковщине не ведется из-за отсутствия финансирования.

Напомним, 21 декабря 2016 года глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко заявил, что работы по реализации проекта Стена на границе с Россией в Харьковской области уже выполнено более чем на 50%, а в Луганской они только начались.

По его словам, уже обустроено 264,6 км противотанковых рвов, 111,8 км рокадных дорог, 40,6 км контрольно-следовой полосы, 75,7 км заградительного забора.

Назаренко также отметил, что финансирование проекта весьма ограничено и не позволяет в полном объеме выполнять все работы.

Cсылки по теме: