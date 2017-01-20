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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 20 января 2017 г.
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Порошенко надеется на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США при Трампе
время публикации: 18:46
последнее обновление: 18:46
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Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой Администрацией президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопрос иностранных СМИ об ожиданиях от новой Администрации США, информирует в пятницу 20 января пресс-служба главы государства.

"Мы надеемся на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США, поддержку трансатлантического единства", – сказал украинский лидер.

Порошенко также подчеркнул, что Россия незаконной аннексией Крыма и агрессией на востоке Украины нарушила поствоенную глобальную систему безопасности, которая базировалась на системе Совета безопасности ООН, – потому НАТО является единственным механизмом поддержания безопасности.

"Продуктивное сотрудничество, включая сотрудничество в сферах безопасности и обороны, чрезвычайно важно для Украины и глобальной безопасности", – отметил украинский президент.

Как сообщалось, 19 января Порошенко заявил, что надеется на встречу с Трампом в Вашингтоне в следующем месяце и рассчитывает на то, что новое американское правительство будет продолжать поддерживать Украину.

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Пятница, 20 января 2017 г.  
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