Порошенко поздравил Трампа с инаугурацией, пожелал успехов для "выполнения благородных целей"

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с официальным вступлением в должность президента США Дональда Трампа.

"Украина поздравляет Дональда Трампа с инаугурацией в качестве 45-го президента США. Желаем успеха для выполнения благородных целей, которые ведут к свободному миру", - написал он в Twitter в пятницу 20 января.

Напомним, ранее сегодня Порошенко, отвечая на вопрос иностранных СМИ об ожиданиях от новой Администрации США, заявил, что Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой Администрацией президента США Дональда Трампа: "Мы надеемся на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США, поддержку трансатлантического единства", – сказал украинский лидер.

"Продуктивное сотрудничество, включая сотрудничество в сферах безопасности и обороны, чрезвычайно важно для Украины и глобальной безопасности", – отметил украинский президент.

19 января Порошенко заявил, что надеется на встречу с Трампом в Вашингтоне в следующем месяце и рассчитывает на то, что новое американское правительство будет продолжать поддерживать Украину.

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