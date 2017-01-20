Встречи и переговоры Порошенко в Давосе очень продуктивны, - Елисеев

Президент Украины Петр Порошенко в рамках участия в 47-м заседании Всемирного экономического форума в Давосе проводит очень насыщенные и продуктивные встречи и переговоры с лидерами государств и руководителями международных организаций. Как передает пресс-служба Главы государства, об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

Неучастие Порошенко и ряда украинских политиков в завтраке Пинчука - это "выстрел из пушки по воробьям", - советник вице-президента ЕП



Во время общения с журналистами он напомнил, что украинская делегация впервые встретилась с новоизбранным Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Мы получили от Генерального секретаря ООН четкие заверения в том, что он будет твердо отстаивать базовые принципы и устав ООН. В частности, это поддержка суверенитета и территориальной целостности независимых государств. То, чего нам, к сожалению, не хватало", - отметил заместитель главы АПУ.

Он отметил, что президент проинформировал Гутерриша о ситуации с имплементацией Минских договоренностей и призвал способствовать выполнению резолюции Генеральной ассамблеи ООН о нарушении прав человека в Крыму.

"ООН будет продолжать подробно мониторить ситуацию с нарушением прав человека", - добавил Елисеев.

Кроме того, президент сообщил Генсеку ООН о том, что Украина недавно передала иски в Международный суд ООН против России.

Генеральный секретарь ООН также приветствовал председательство Украины в Совете безопасности ООН в феврале. Во время встречи собеседники договорились о дальнейших контактах.

По словам заместителя главы АПУ, во время встречи Порошенко с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте ключевое внимание было направлено на вопросы ускорения ратификации голландским парламентом Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Председатель Правительства Нидерландов заверил в том, что этот процесс проходит должным образом, поскольку компромиссы, достигнутые в конце прошлого года, создают хорошие условия для ратификации.

Рютте также заверил, что Нидерланды поддерживают ускорение предоставления безвизового режима для украинцев.

Отвечая на вопрос об отказе президента посетить завтрак, который организовал украинский бизнесмен Виктор Пинчук в Давосе, заместитель Главы АПУ отметил: "Президент четко заявил о своей позиции, что он не собирается идти на этот завтрак. К сожалению, в связи с этой статьей (недавняя публикация Пинчука в СМИ. - Ред.) форум, который всегда был нейтральной площадкой для обсуждения вопросов, не является таким".

Елисеев подчеркнул: "Украина никогда не торговала и не будет торговать собственными территориями. Мы хотели бы, чтобы этот вопрос не был больше предметом никаких дискуссий".

Заместитель Главы АПУ отметил, что сейчас Украина проводит напряженные переговоры в контексте минского процесса и деоккупации Крыма, в том числе налаживаются связи с новой Администрацией США.

"Такого типа статьи и инсинуации, к сожалению, не создают позитивный фон для переговоров, чтобы прекратить агрессию и восстановить наш суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул Елисеев.

Неучастие Порошенко и ряда украинских политиков в завтраке Пинчука - это "выстрел из пушки по воробьям", - советник вице-президента ЕП



"Демонстративное неучастие президента Порошенко, вице-премьера по вопросам евроинтеграции и ряда других политиков в украинском завтраке, который традиционно организовывается олигархом Виктором Пинчуком в Давосе параллельно с заседаниями Всемирного экономического форума – это такой себе "выстрел из пушки по воробьям"". Об этом политический советник вице-президента Европейского Парламента Иоанна Мирча Пашку Ярослав Мендусь заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

Ранее гражданское общество в Украине с возмущением отреагировало на размышления Виктора Пинчука относительно прекращения российской агрессии на Донбассе путем политических уступок Путину и де-факто признания российской аннексии Крыма.

"Хорошо, что после краха режима Януковича, действующая власть опасается игнорировать общественное мнение по таким чувствительным вопросам. Но в данном случае речь идет не о Пинчуке, а о возможности на раскрученной международной площадке заявить, что Украина не согласится на роль пассивного объекта в политике, а будет отстаивать свою субъектность всеми силами, что украинская власть в новых реалиях не сможет закулисно договориться вопреки национальным интересам, без угрозы быть отправленным немедленно в небытие, что статья украинского олигарха в WSJ - это подыгрывание пророссийски ориентированной части мирового политикума, а фактически - попустительство Путину в его фюрерских планах повернуть колесо истории вспять. Хотя, нельзя исключить и другой мотивации этого демарша... украинская пословица говорит: "Ворон ворону глаза не выклюет", - а олигарх - олигарху?! ", - отметил Мендусь.

Напомним, ранее украинский олигарх Виктор Пинчук написал в The Wall Street Journal, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, какой она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО. Позже он уточнил свою позицию.

Cсылки по теме: