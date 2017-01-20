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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 20 января 2017 г.
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Парубий закрыл пятую сессию. Нардепы вернутся на заседания 7 февраля
время публикации: 12:25
последнее обновление: 13:06
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Парубий закрыл пятую сессию. Нардепы вернутся на заседания 7 февраля

Спикер Андрей Парубий закрыл 5 сессию 8 созыва Верховной Рады. Об этом он объявил во время последнего заседания в пятницу, 20 января.

Депутаты снова встретятся 7 февраля, чтобы начать 6 сесию.

"Во время этой сессии в течение 5 месяцев работы мы приняли 106 законов, из них 16 ратификаций, 60 законопроектов были приняты в первом чтении", - сообщил он.

По словам председателя парламента, на этой сессии депутаты дали старт большому количеству реформ. В частности, были приняты законы о реформировании сферы энергетики и коммунальных услуг, также была продолжена судебная реформа законом о Высшем совете правосудия.

Также Парубий напомнил о принятом на этой сессии госбюджете и законе, который заставил радиостанции предоставлять не менее 35% своего эфира для песен на украинском языке.

"Но я считаю, самое важное – мы не позволили дестабилизировать украинский парламент и Украинское государство", - подчеркнул председатель Верховной Рады.

Следует отметить, что в последний день в сессионном зале было зарегистрировано 330 депутатов, но, по данным "Украинской правды", на самом деле их было там гораздо меньше.

Согласно утвержденному календарному плану, шестая сессия Верховной Рады 8 созыва пройдет с 7 февраля по 21 июля, на праздники депутаты не будут работать в парламентском зале.

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Пятница, 20 января 2017 г.  

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