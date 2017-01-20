Парубий закрыл пятую сессию. Нардепы вернутся на заседания 7 февраля

Спикер Андрей Парубий закрыл 5 сессию 8 созыва Верховной Рады. Об этом он объявил во время последнего заседания в пятницу, 20 января.
Депутаты снова встретятся 7 февраля, чтобы начать 6 сесию.
"Во время этой сессии в течение 5 месяцев работы мы приняли 106 законов, из них 16 ратификаций, 60 законопроектов были приняты в первом чтении", - сообщил он.
По словам председателя парламента, на этой сессии депутаты дали старт большому количеству реформ. В частности, были приняты законы о реформировании сферы энергетики и коммунальных услуг, также была продолжена судебная реформа законом о Высшем совете правосудия.
Также Парубий напомнил о принятом на этой сессии госбюджете и законе, который заставил радиостанции предоставлять не менее 35% своего эфира для песен на украинском языке.
"Но я считаю, самое важное – мы не позволили дестабилизировать украинский парламент и Украинское государство", - подчеркнул председатель Верховной Рады.
Следует отметить, что в последний день в сессионном зале было зарегистрировано 330 депутатов, но, по данным "Украинской правды", на самом деле их было там гораздо меньше.
Согласно утвержденному календарному плану, шестая сессия Верховной Рады 8 созыва пройдет с 7 февраля по 21 июля, на праздники депутаты не будут работать в парламентском зале.
|
Cсылки по теме:
В парламент пришли колядники. Парубий просит нардепов вести себя прилично
// NEWSru.ua // Украина // 18 января 2017 г.
Геращенко показала тайный ход из кабинета вице-спикера ВР
// NEWSru.ua // Украина // 17 января 2017 г.
Рада ушла на каникулы до 17 января
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.
В Раду принесли Вифлеемский огонь
// NEWSru.ua // Украина // 22 декабря 2016 г.
Парубий называет маловероятным сценарий досрочных выборов
// NEWSru.ua // Украина // 29 ноября 2016 г.
Рада отменила повышение зарплат депутатам и утвердила повестку дня 5-й сессии
// NEWSru.ua // Украина // 1 ноября 2016 г.
Парубий никак не поймёт, почему нардепы не ходят на работу
// NEWSru.ua // Украина // 11 мая 2016 г.