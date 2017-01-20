В Киевском военном лицее им. Богуна почтили память погибших "киборгов"

В Киевском военном лицее имени Ивана Богуна состоялось чествование памяти погибших защитников Донецкого аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"На мероприятие были приглашены легендарные "киборги": старший лейтенант Игорь Задорожный, старший лейтенант Тарас Балан, лейтенант Сергей Голяка, старшина Анатолий Свирид, младший сержант Алексей Бабинец. Лицеисты были приятно поражены возможностью пообщаться с современными Героями, подвиги которых навсегда войдут в историю независимой и единой Украины", - говорится в сообщении.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который является частым гостем в Киевском военном лицее, в своем выступлении отметил, что подвиг "киборгов" - это подвиг настоящих патриотов своей страны.

Личный состав 5-й учебной роты подготовил для присутствующих патриотическое выступление, подчеркнувшее тот факт, что молодое поколение с глубоким уважением относится к подвигу защитников и берет пример с настоящих воинов Вооруженных сил Украины.

Начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Герой Украины генерал-майор Игорь Гордийчук и приглашенные гости почтили память павших и возложили цветы к памятному знаку выпускникам учебного заведения, отдавшим жизнь за свободу и независимость Украины.

Напомним, 22 января 2015 года силовики после 242 дней героической обороны (с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года) вышли с боями с территории терминалов Донецкого терминала, поскольку их позиции были разрушены и простреливались прямой наводкой. Часть силовиков получили ранения и попали в плен к террористам.

21 января 2015 года было принято решение об отводе украинских военных с территории Донецкого аэропорта.

Все началось 26 мая 2014 когда, когда пророссийские сепаратисты и чеченские боевики захватили здания аэропорта тогда еще мирного Донецка. В этот же день украинские силовики благодаря скоординированным действиям украинских Воздушных сил и высокомобильных десантных войск нанесли удар по позициям террористов и установили контроль над Донецким аэропортом. Позже была полная дестабилизация города Донецк, начало оккупации и бесконечные попытки врага отобрать контроль над аэропортом. Наши воины вгрызались в землю и даже под шквальным огнем держали оборону. За стойкость, бесстрашие и непобедимость украинских защитников Донецкого аэропорта назвали "киборгами", а форпост украинских "киборгов" стал символом украинской мужества, оплотом украинского духа.

В разное время в аэропорту и прилегающих к нему Песках воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригады, 57 отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка "Днепр-1", воины Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и многие другие. Многие из них были отмечены государственными наградами, некоторых - посмертно. А имя погибшего Героя Украины старшего лейтенанта Ивана Зубкова было присвоено 90-му отдельному аэромобильному батальону 81-й отдельной аэромобильной бригады высокомобильных десантных войск ВСУ.

Оборона Донецкого аэропорта завершилась только после окончательного его разрушения. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибло 58 защитников-"киборгов", которые отстаивали этот плацдарм до последней капли крови. 21 января 2015 года было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала - этот объект был полностью разрушен и стал непригодным для обороны. В обоих терминалах не осталось ни одного укрепления, которое бы обеспечивало защиту военных от снайперов и танков.

16 января 2016 года президент Петр Порошенко встретился с семьями военных, погибших в последние дни обороны нового терминала Донецкого международного аэропорта, которые до недавнего времени считались пропавшими без вести.

Донецкий аэропорт продолжает находиться под огневым контролем Вооруженных сил Украины.

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