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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 20 января 2017 г.
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Руководство Львовской таможни отстранили от исполнения обязанностей
время публикации: 16:27
последнее обновление: 16:51
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Руководство Львовской таможни отстранили от исполнения обязанностей
Руководство Львовской таможни отстранили от исполнения обязанностей

Все руководство Львовской таможни отстранено Госфискальной службой от исполнения служебных обязанностей на время проведения служебного расследования относительно получения неправомерной выгоды одним из чиновников таможни.

Об этом сообщили в пятницу, 20 января в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

Решение об отстранении руководства Львовской таможни было принято после задержания правоохранительными органами и. о. заместителя начальника Львовской таможни ГФС Юрия Борисова.

Напомним, 19 января военная прокуратура Львовского гарнизона и Национальная полиция задержали исполняющего обязанности заместителя начальника Львовской таможни ГФС на взятке в 15 тысяч долларов.

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Пятница, 20 января 2017 г.  

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