"ДНРовцы" обстреляли автобус в оккупированной Еленовке, ранена женщина

В районе населенного пункта Еленовка, который находится на временно оккупированной территории Донецкой области, утром 20 января боевики обстреляли гражданский автобус, в результате чего получила ранения местная жительница.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в соцсети Facebook.

"Причастность боевиков к этому событию подтверждается тем, что автобус, который двигался вдоль линии соприкосновения в направлении Еленовка - Донецк, получил пулевые повреждения со стороны позиций незаконных вооруженных формирований", - передали в пресс-центре.

В штабе АТО не исключают, что эта провокация была осуществлена с целью дискредитации Вооруженных сил Украины в период пребывания в районе проведения АТО заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, в апреле 2016 года в поселке Еленовка взорвались два автомобиля, в результате чего погибли 4 человек, еще 8 получили ранения. Согласно анализу трагического инцидента, обстрел гражданских автомобилей в этом поселке велся с восточного направления, то есть с временно оккупированной территории. Как заявил тогда секретарь СНБО Александр Турчинов, обстрел был заранее спланирован оккупационными войсками Российской Федерации и велся со стороны фильтровальной станции возле населенного пункта Ясное на не подконтрольной Украине территории.

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